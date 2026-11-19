Русия няма да договаря прекратяване на огъня след атаките срещу Кримския мост, заяви президентът Владимир Путин. Той каза, че е обсъдил с руския Съвет за сигурност възможно спиране на огъня в отделни сфери, но след ударите по съоръжението Москва няма да води такива преговори.

„Комерсант“ съобщава, че Путин е обещал на Украйна „болезнен удар“ в отговор на атаката. В изявлението си руският президент не посочи срок или конкретен вид на ответните действия.

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Три атаки за три дни

По данни на изданието украинските въоръжени сили са атакували Кримския мост три пъти за последните три дни. Руският Следствен комитет е съобщил за повреда по конструкцията, но не е уточнил мащаба на разрушенията.

Движението по моста е напълно спряно. Вицепремиерът Марат Хуснулин е заявил, че отделни елементи от съоръжението могат да бъдат възстановени за един-два месеца.

Москва: мостът е граждански обект

Путин отхвърли твърденията, че Кримският мост се използва за военни доставки. „Това е изключително граждански обект“, каза руският президент.

По думите му по моста не се превозват военна техника и боеприпаси, а не са преминавали дори нефт и нефтопродукти. Именно статутът на съоръжението като граждански обект беше посочен от Путин като част от аргумента му за твърд отговор след атаките.

Източници: kommersant.ru