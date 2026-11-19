Руският президент Владимир Путин заяви, че европейските държави могат да участват в бъдещи преговори за прекратяване на войната в Украйна, но постави условие: техни представители първо да посетят Москва и да представят предложенията си пред руската страна.

Изявлението е направено след тристранната среща на Путин с президента на САЩ Доналд Тръмп и китайския лидер Си Цзинпин в Шънчжън. Срещата беше първа в този формат. По данни на Асошиейтед прес разговорите са били посветени на редица международни теми, включително войната в Украйна и ядрената сигурност.

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„Съгласихме се, че сигурността на Украйна трябва да бъде вписана в общоевропейската сигурност. Но би било странно да обсъждаме сигурността на Европа без Европа. Затова се съгласихме да включим европейците, но първо те трябва да дойдат в Москва, за да обсъдим това с тях“, каза Путин, цитиран от руската служба на Би Би Си.

Руският президент допълни, че Москва трябва да разбере какви предложения ще направят европейските държави. Той представи позицията си като свързана с необходимостта въпросите за сигурността на Украйна да бъдат разглеждани в по-широкия контекст на европейската сигурност.

Европа досега не участваше пряко в разговорите с Русия

До този момент Москва се противопоставяше на прякото включване на европейски представители в тристранните преговори между Украйна, Русия и САЩ. Американската страна, напротив, настояваше европейските държави да бъдат включени още в следващата среща.

По време на разговорите в Абу Даби представители на Великобритания, Германия, Франция, Италия и Европейската комисия са се срещнали с украинската и американската делегация. Те обаче не са участвали пряко в преговорите с руската страна. Ръководителят на руската делегация Владимир Медински ги нарече „туристи“.

Срещата в Шънчжън приключи без обща декларация, в която Украйна да бъде спомената. По-късно беше приет документ, определен като декларация „за мир“, но и в него не беше включен текст за Украйна.

Изявлението на Путин не съдържа конкретен срок за евентуално посещение на европейски представители в Москва, нито посочва кои държави трябва да участват в подобни разговори. Не са обявени и следващи дати за преговори по войната в Украйна.

Източници: obozrevatel.com, apnews.com, rbc.ru