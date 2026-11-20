Антон Недялков е напът да напусне Лудогорец още през зимния трансферен период, въпреки че договорът му с клуба е до юни 2027 г. Според „Корнер“ раздялата между 33-годишния защитник и разградчани може да стане по взаимно съгласие, като ръководството няма да прави спънки на дългогодишния капитан.

Недялков не попада в плановете на завърналия се старши треньор Игор Йовичевич. Левият бек е загубил титулярното си място за сметка на 20-годишния Симеон Шишков, който се е утвърдил на позицията. От началото на сезона Недялков е записал участие само в 9 мача в efbet Лига.

Според публикацията вече има интерес към Недялков от чуждестранни клубове, а вероятността той да продължи кариерата си в България е минимална. Прекратяването на договора през зимата би му позволило по-лесно да си намери нов отбор.

Очакваното напускане слага край на престоя му в Лудогорец, започнал през лятото на 2018 г. Преди това защитникът е играл за Литекс и ЦСКА, както и за Далас в Мейджър лийг сокър.

С разградския клуб Недялков е спечелил седем шампионски титли на България, два пъти Купата на България и шест пъти Суперкупата на страната. Той е част от Лудогорец вече осем години и половина и е сред най-дългогодишните футболисти в състава.