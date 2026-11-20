Тръмп има Nvidia, Си иска Тайван, а Путин още не може да мине през Украйна, за да стигне до германските огледала.
Това коментира във "Фейсбук" Мирослав Севлиевски.
„Вие двамата все за чиповете говорите. А мен ме спряхте още в Украйна. Как да стигна до Германия, където правят огледалата и лазерите, без които вашите чипове не могат да се произведат?“
Така си представям Путин да се обръща към Тръмп и Си Дзинпин, докато тримата обсъждат бъдещето на света.
Шегата е измислена. По идеа на Bisser Manolov. Но технологичната география зад нея е съвсем истинска.
Американската Nvidia проектира едни от най-мощните чипове за изкуствен интелект. Само че не ги произвежда сама. Това прави тайванската TSMC, световен лидер в производството на най-модерните полупроводници.
За да бъдат произведени тези чипове, са необходими машини на нидерландската ASML — едни от най-сложните машини, създавани от човечеството.
А в сърцето им стоят две германски компании.
ZEISS произвежда свръхпрецизните огледала и оптични системи. TRUMPF доставя мощните лазерни технологии, необходими за създаването на светлината, с която се изработват микроскопичните структури на чиповете.
Америка ги проектира. Тайван ги произвежда. Нидерландия прави машините. Германия доставя незаменими технологии.
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