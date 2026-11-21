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Изборът на нов главен прокурор ще бъде първият голям тест за работата на новия Висш съдебен съвет, заяви съдията от Върховния касационен съд и бивш член на кадровия орган Калин Калпакчиев пред NOVA NEWS. Думите му идват, след като Народното събрание избра 11 представители в парламентарната квота на ВСС с необходимите 160 гласа, а професионалната квота е на финала с избора на представител на следователите.

Парламентарната квота

Според Калпакчиев процедурата в парламента не е била съвършена, но е поставила съдебната власт в „изцяло нов етап“. Като положителен знак той посочи участието на неправителствени организации и външни наблюдатели, което според него е направило процеса по-открит и по-качествен.

Като слабост съдията открои липсата на аналитичен доклад от Правната комисия след изслушванията на кандидатите. По думите му така не е станало напълно ясно защо едни номинации са предпочетени пред други. Въпреки това крайният резултат показал, че най-проблематичните кандидатури са отпаднали.

Калпакчиев определи като сериозен пробив факта, че парламентът не е избрал нито един прокурор за Прокурорската колегия. Според него това създава възможност непрокурорите в състава да упражняват контрол върху главния прокурор, без той да разполага с мнозинство чрез професионалната квота.

Кои решения ще покажат промяната

„Първото, което ще трябва да направи новият ВСС, е да обяви процедурата за избор на главен прокурор“, заяви Калин Калпакчиев.

Пред NOVA NEWS той посочи още избора на Инспекторат към ВСС от парламента и предстоящия избор на председател на Върховния административен съд като решения, по които ще се види дали има реална промяна в съдебната система.

По думите му въпросът за политическото влияние също остава ключов. Калпакчиев заяви, че и сега има признаци за неправомерно и скрито политическо влияние върху прокуратурата. Според него е необходим политически контрол в демократичния смисъл, тъй като наказателната политика е отговорност на изпълнителната и законодателната власт.

В разговора беше обсъдено и дали вече се спрягат имена за поста главен прокурор. Калпакчиев каза, че сред магистратите не се водят такива разговори, тъй като подобни идеи обикновено се зараждат извън съдебната власт. Той добави, че познава прокурори с високи професионални и организационни качества, които могат да бъдат номинирани, ако процедурата бъде достатъчно открита.

Министърът на правосъдието Николай Найденов публично е отрекъл слуховете, че може да бъде кандидат за главен прокурор. Според Калпакчиев от начина, по който новият ВСС ще организира и проведе процедурата, ще зависи дали заявките за промяна ще получат реално съдържание.

Източници: nova.bg