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Депутатът от „Продължаваме Промяната“ Йордан Терзийски отхвърли твърденията за задкулисни договорки и „нова сглобка“ при избора на 11-те членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. В интервю за NOVA NEWS той заяви, че партията му не е водила разговори за квотно разпределение.

„Ние никога не сме водили разговор за квоти. За нас беше важна процедурата, така че да избере качествени хора, които наистина могат да направят реформите в съдебната система такава, каквато е необходима“, каза Терзийски.

По думите му изборът на ВСС без гласовете на ГЕРБ и ДПС е бил основен предизборен ангажимент на „Продължаваме Промяната“. Той посочи, че изискването за 160 гласа цели да гарантира надпартиен консенсус след номинациите и изслушванията.

ПП остава опозиция

Терзийски определи „Продължаваме Промяната“ като основна опозиция на управлението, но уточни, че формацията може да подкрепя решения на мнозинството, ако ги смята за добри.

По темата за евентуални конституционни промени той каза, че не са водени конкретни разговори за намаляване на мнозинството при избора на ВСС на три пети или за връщане на правомощието на президента сам да избира служебен премиер. Според него партията ще обсъди тези въпроси, когато бъдат представени конкретни текстове.

Критики към Бюджет 2027

Основната част от критиките на Терзийски беше насочена към финансовата рамка за следващата година. Той заяви, че „Продължаваме Промяната“ категорично се противопоставя на Бюджет 2027 и предупреди, че параметрите му носят риск от рецесия.

Депутатът посочи като проблеми заложения ръст на потреблението без съответно увеличение на доходите, по-високите данъци, нарастването на държавния дълг и намаляването на капиталовите инвестиции от 10 на 6 милиарда лева.

„В двата бюджета, които те съставиха, очевидно не искат или не могат да направят по-добър бюджет, така че с този министър очевидно няма как да стане“, коментира Терзийски по повод финансовия министър Гълъб Донев.

Въпреки несъгласието си с цялостната план-сметка „Продължаваме Промяната“ ще подкрепи социалния пакет. В него според Терзийски са включени данъчни облекчения за работещи родители, ваучери и втората година майчинство. Той посочи, че тези мерки са част от програмата на партията и са били отхвърлени при обсъждането на Бюджет 2026.

Здравеопазване и отбрана

Терзийски отправи критики и към средствата за здравеопазване. По думите му отново не са предвидени достатъчно ресурси за младите медици, медицинските сестри и лекарите без специалност. Той отбеляза и че законът за търговете на частните болници продължава да не е приет.

По повод увеличението на бюджета за отбрана с половин милиард лева депутатът заяви, че антидрон защитата е разумна мярка. Според него обаче увеличението не е достатъчно прозрачно обосновано и не предвижда по-високи възнаграждения за военнослужещите, което поставя въпроса за финансирането на културата, образованието и здравеопазването.

Източници: nova.bg