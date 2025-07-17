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Стига мърсотия в Поморие!

Курорт ли сме — или бунище?

Хвърляш фас или хартийка? – 100 евро глоба.

Не почистиш след кучето си? – 200 евро глоба.

Изхвърлиш боклук в морето? – 300 евро и обществено порицание!

Европейски курорт = европейски санкции.

Не е редно съвестните граждани и туристи да газят в екскременти и отпадъци, защото на някой му е “под достойнството” да носи пликче или да уцели кошче.

Ще настоявам пред кмета и Общинския съвет на Поморие за въвеждане на стриктен контрол и солени глоби.

Достатъчно ви гледахме “над нещата”, сега ще ви държим отговорни!

Поморие заслужава чистота. Поморие заслужава уважение. Поморие заслужава повече.

Не може да не може!