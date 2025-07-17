Стига мърсотия в Поморие!
Курорт ли сме — или бунище?
Хвърляш фас или хартийка? – 100 евро глоба.
Не почистиш след кучето си? – 200 евро глоба.
Изхвърлиш боклук в морето? – 300 евро и обществено порицание!
Европейски курорт = европейски санкции.
Не е редно съвестните граждани и туристи да газят в екскременти и отпадъци, защото на някой му е “под достойнството” да носи пликче или да уцели кошче.
Ще настоявам пред кмета и Общинския съвет на Поморие за въвеждане на стриктен контрол и солени глоби.
Достатъчно ви гледахме “над нещата”, сега ще ви държим отговорни!
Поморие заслужава чистота. Поморие заслужава уважение. Поморие заслужава повече.
Не може да не може!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Димитър Иванков - Митко Талисмана
13:06 17.07.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 "Мърсотия"
13:08 17.07.2025
4 ха ха
13:09 17.07.2025
5 Поморие е руска губерния
13:09 17.07.2025
6 Колко
13:09 17.07.2025
7 мърсно мърсно
Коментиран от #18
13:11 17.07.2025
8 Сила
Марш обратно в грязта откъдето си дошъл , конфискация на имота и черен печат завинаги !!!
13:11 17.07.2025
9 Погнуса
13:11 17.07.2025
10 Имат
13:17 17.07.2025
11 Стига
13:18 17.07.2025
12 Ако искате
13:19 17.07.2025
13 1488
13:20 17.07.2025
14 Гражданин
13:23 17.07.2025
15 Не стъпвам
13:23 17.07.2025
16 Уточнение
13:25 17.07.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Шьофьорчето
До коментар #7 от "мърсно мърсно":То в Брюксел е най страшна чистота.
13:36 17.07.2025
19 Голем смех
13:38 17.07.2025
20 123456
13:43 17.07.2025
21 Германец
13:45 17.07.2025
22 Русофил
13:48 17.07.2025
23 Русофил
14:02 17.07.2025
24 "Курорт ли сме" ???
14:03 17.07.2025