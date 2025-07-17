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Стига мърсотия в Поморие!

Стига мърсотия в Поморие!

17 Юли, 2025 13:02 1 277 24

  • мръсотия-
  • поморие-
  • глоби

Не е редно съвестните граждани и туристи да газят в екскременти и отпадъци, защото на някой му е “под достойнството” да носи пликче или да уцели кошче

Стига мърсотия в Поморие! - 1
Снимки: Фейсбук
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Стига мърсотия в Поморие!

Курорт ли сме — или бунище?

Хвърляш фас или хартийка? – 100 евро глоба.

Не почистиш след кучето си? – 200 евро глоба.

Изхвърлиш боклук в морето? – 300 евро и обществено порицание!

Европейски курорт = европейски санкции.

Не е редно съвестните граждани и туристи да газят в екскременти и отпадъци, защото на някой му е “под достойнството” да носи пликче или да уцели кошче.

Ще настоявам пред кмета и Общинския съвет на Поморие за въвеждане на стриктен контрол и солени глоби.

Достатъчно ви гледахме “над нещата”, сега ще ви държим отговорни!

Поморие заслужава чистота. Поморие заслужава уважение. Поморие заслужава повече.

Не може да не може!


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    7 4 Отговор
    Аз за някакви цигулки по плажа четох тия дни. Там ще да е заровено кучето.

    13:06 17.07.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 "Мърсотия"

    10 5 Отговор
    Бейййййй, висш пилотаж в българския език от "гоуем джу рналист".

    13:08 17.07.2025

  • 4 ха ха

    3 11 Отговор
    нещо глоба за вятъра носещ прах ? или за слънцето че е много силно или слабо / зависи от настроението на вожда/ , идиотизма в държавата бандит не знае граници

    13:09 17.07.2025

  • 5 Поморие е руска губерния

    14 9 Отговор
    Там има огромен надпис " М А Л А Я. Р О С С И Я"

    13:09 17.07.2025

  • 6 Колко

    16 1 Отговор
    кошчета имат и колко често се сменят , тези червени селяндури , направили милиони от далавери и въздух ? Че и се гърчееят , от мургавите гърци дошли голи и боси .

    13:09 17.07.2025

  • 7 мърсно мърсно

    10 4 Отговор
    колко да е мърсно, като повечето живущи са рускоговоряшчий

    Коментиран от #18

    13:11 17.07.2025

  • 8 Сила

    10 4 Отговор
    Рушляк пенсиониран военен си .


    Марш обратно в грязта откъдето си дошъл , конфискация на имота и черен печат завинаги !!!

    13:11 17.07.2025

  • 9 Погнуса

    5 1 Отговор
    Газим във всевъзможни ллайнь и гговнь

    13:11 17.07.2025

  • 10 Имат

    4 2 Отговор
    ли стоящи пепелници по улиците , като ще глобяват за фасовете ? Това са 30 000 жители плюс заблудени туристи ! Или да забранят пушенето по улиците си или на определени разстояния да си сложат пепелници !

    13:17 17.07.2025

  • 11 Стига

    7 1 Отговор
    с тези неграмотни журналисти! Не знаят как се пише "мръсотия" ама публикуват статии. Ползвай редактор поне като си неграмотен

    13:18 17.07.2025

  • 12 Ако искате

    5 1 Отговор
    да знаете, пише се "мръсотия", от мръсно, а не "мърсотия"!

    13:19 17.07.2025

  • 13 1488

    8 5 Отговор
    в 19 ч протест в центъра под надслов "Вън Копейките от Поморие!"

    13:20 17.07.2025

  • 14 Гражданин

    0 6 Отговор
    Мен ме интересува защо боклуците на кучетата пак отиват в човешкия боклук? Така ли трябва да бъде?

    13:23 17.07.2025

  • 15 Не стъпвам

    7 3 Отговор
    Там е пълно с гнусни окраинци.

    13:23 17.07.2025

  • 16 Уточнение

    7 3 Отговор
    Поморие е пренаселено с украинци. Това че говорят руски не ги прави руснаци.

    13:25 17.07.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Шьофьорчето

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "мърсно мърсно":

    То в Брюксел е най страшна чистота.

    13:36 17.07.2025

  • 19 Голем смех

    4 1 Отговор
    Питам една рускиня, откъде си, тя ми отговаря, от Германия!

    13:38 17.07.2025

  • 20 123456

    1 0 Отговор
    предполагам , че главният вви редактор се е пенсионирал и сега МРЪСОТИЯ-МЪРСОТИЯ - все е тая ! Утр ще е друго !

    13:43 17.07.2025

  • 21 Германец

    2 1 Отговор
    Където има българи там има и 💩 за разлика от другите балкански морета

    13:45 17.07.2025

  • 22 Русофил

    1 1 Отговор
    На моя позната детето почина след почивка на лайноморието. Бактерия умъртви сърдечния мускул, поради наличие на малък дефект в който се е загнездила, понеже краищата на дефектите не с перфектно гладки. Алчността и корупцията ни избиват по всички възможни начини! Сините флагове са манипулация! Не вярвайте и на дума на нелегитимния парламент и нелегитимно то правителство! Мафията лъже и мами, за да извлича изгода от всичко, без значение колко са преките и косвени жертви! Масови протести трябват!

    13:48 17.07.2025

  • 23 Русофил

    0 0 Отговор
    Бойкоморието = 💀☠

    14:02 17.07.2025

  • 24 "Курорт ли сме" ???

    1 0 Отговор
    За какъв курорт става въпрос - миналата седмица основните централни улици на Поморие бяха блокирани от валяци и багери тръгнали да ремонтират....не знам на кой общинар му се роди гениалната идея в разгара на сезона да асфалтира...никой да не се чуди защо все повече хора вече избягват родното черноморие.

    14:03 17.07.2025