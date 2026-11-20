Борбата с корупцията трябва да води до реални проверки и съдебни присъди, а не само до публично оповестяване на зависимости. Това заяви пред БНТ заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров.

„Обществото иска присъди за висшите корупционери. Това е най-важното“, подчерта Петров. Той коментира платформата „Сигма“, в която са посочени около 500 лица на публични длъжности с установени връзки и съвпадения.

Петров заяви, че не е открил представители на „Възраждане“ сред лицата, посочени в платформата. Той каза още, че е проверил обществените поръчки на БНТ за последните пет години. По думите му договорите са за около 40 млн. евро, като 63% са сключени с една оферта, а 13% са възложени чрез пряко договаряне. Тези данни бяха представени от Петров като част от аргумента му, че са необходими реални проверки и последващи действия от компетентните органи.

Коментар за избора на ВСС

В разговора Петров коментира и предстоящия избор на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет. „Възраждане“ е издигнала кандидатурата на адвокат Цвета Рангелова. По думите му са водени разговори с парламентарните групи без ГЕРБ и ДПС.

Петров определи процедурата като по-прозрачна от предишните, но изрази съжаление, че не е прието предложението номинации да могат да правят и юридически факултети, магистратски сдружения и професионални организации.

Според него икономическите зависимости и корупцията са сред основните проблеми пред съдебната система. Той определи избора на нов състав на ВСС като важна стъпка за възстановяване на доверието в правосъдието.

Източници: novini.bg