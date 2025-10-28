Евгений Кънев: Всичко поскъпва! Гражданите си плащат, за да бъдат репресирани от държавата

Животът поскъпва не само в магазините.
Както разбрах - вече и ако сте неосторожен пешеходец. Мой близък е бил глобен 100 лв. от изскочил от засада полицай, затова че говорил по мобилния си телефон, докато….пресичал пешеходна пътека. Така ГЕРБ са се погрижили да опазят нашия живот - и хазната - с влязла в сила поправка в закона от 7 септември.
Това разказа във "Фейсбук" Евгений Кънев.
Разбира се, по-травмиращо е било блъскането му в гръб в опит за задържане от дъхащ на алкохол полицай, предрешен като служител на Софийска мобилност. С вид и респективно обноски на пазач на селски двор - без да се представи, фъфлещ ругатни на “ти” в опит да респектира. Сякаш минал теста за годност на “Новото начало” в полицията.
Но за да приеме тлъстата глоба е било нужно да приеме и се подпише за куп автомобилни глоби за година назад, за които нищо не подозирал. Тук 5, там 10 км над разрешената скорост - останала от времето на соца.
Държавата е измислила как да съдира по още една кожа от всеки, който мърда по нейните пътища. За да има за БМВта на полицията - вие какво си помислихте: по-добри пътища, по-добро управление на трафика или по-добра полиция ?
В такива времена живеем - на все по-репресивна държава, за чийто апарат плащат самите граждани. Да, плащат си, за да бъдат по-добре репресирани.
В този дух, макар и за нещо съвсем различно четох тази сутрин за САЩ: за т.н. surveillance pricing . Ценообразуване според наблюдението.
Накратко: една и съща стока се продава на различни цени от корпорациите в зависимост от изградения ви профил от събрани чрез мрежите данни за вас. Както сега за мен с този пост. Най-вече: колко спешно се нуждаете от стоката и така - колко сте готови да платите за нея. Продажбите растат, а така и данъците - държавата няма интерес да си влезе в ролята да защити своите данъкоплатци.
Впрочем, и нашата държава е доволна от всеки акт, който качва постъпленията в бюджета. Затова не само се бори с инфлацията, а дори я насърчава. Не само не се опитва да предупреждава, обучава или поне информира гражданите за безумните си закони - а използва незнанието, за да пълни хазната.
Затова - и вие - гответе се за връщането в миналото. С вицовете за милицията.
А ако законите ни се виждат лоши-никой не ни е виновен-много обичаме да берем гъби.
До коментар #9 от "Силиций":Въпросът е дали го спазват законотворците, които не спазват нищо и въпреки всичко си получавят заплати, бонуси и т.н. А дали спазват законите хората в правараздавателните органи или си правят каквото искат, а когато граждани осъдят държавата плащаме пак ние данъкоплатците
Лека ви пръст!
