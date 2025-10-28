Новини
Евгений Кънев: Всичко поскъпва! Гражданите си плащат, за да бъдат репресирани от държавата

28 Октомври, 2025 13:01 1 139 15

  • полиция-
  • милиция-
  • граждани-
  • глоби-
  • репресии

Затова - и вие - гответе се за връщането в миналото. С вицовете за милицията

Евгений Кънев: Всичко поскъпва! Гражданите си плащат, за да бъдат репресирани от държавата - 1
Снимка: БГНЕС
Евгений Кънев Евгений Кънев Финансист, доктор по икономика
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Животът поскъпва не само в магазините.

Както разбрах - вече и ако сте неосторожен пешеходец. Мой близък е бил глобен 100 лв. от изскочил от засада полицай, затова че говорил по мобилния си телефон, докато….пресичал пешеходна пътека. Така ГЕРБ са се погрижили да опазят нашия живот - и хазната - с влязла в сила поправка в закона от 7 септември.

Това разказа във "Фейсбук" Евгений Кънев.

Разбира се, по-травмиращо е било блъскането му в гръб в опит за задържане от дъхащ на алкохол полицай, предрешен като служител на Софийска мобилност. С вид и респективно обноски на пазач на селски двор - без да се представи, фъфлещ ругатни на “ти” в опит да респектира. Сякаш минал теста за годност на “Новото начало” в полицията.

Но за да приеме тлъстата глоба е било нужно да приеме и се подпише за куп автомобилни глоби за година назад, за които нищо не подозирал. Тук 5, там 10 км над разрешената скорост - останала от времето на соца.

Държавата е измислила как да съдира по още една кожа от всеки, който мърда по нейните пътища. За да има за БМВта на полицията - вие какво си помислихте: по-добри пътища, по-добро управление на трафика или по-добра полиция ?

В такива времена живеем - на все по-репресивна държава, за чийто апарат плащат самите граждани. Да, плащат си, за да бъдат по-добре репресирани.

В този дух, макар и за нещо съвсем различно четох тази сутрин за САЩ: за т.н. surveillance pricing . Ценообразуване според наблюдението.

Накратко: една и съща стока се продава на различни цени от корпорациите в зависимост от изградения ви профил от събрани чрез мрежите данни за вас. Както сега за мен с този пост. Най-вече: колко спешно се нуждаете от стоката и така - колко сте готови да платите за нея. Продажбите растат, а така и данъците - държавата няма интерес да си влезе в ролята да защити своите данъкоплатци.

Впрочем, и нашата държава е доволна от всеки акт, който качва постъпленията в бюджета. Затова не само се бори с инфлацията, а дори я насърчава. Не само не се опитва да предупреждава, обучава или поне информира гражданите за безумните си закони - а използва незнанието, за да пълни хазната.

Затова - и вие - гответе се за връщането в миналото. С вицовете за милицията.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, тя

    10 1 Отговор
    тъй прави държавата, репресира...

    13:06 28.10.2025

  • 2 Така ГЕРБ са се погрижили да опазят

    11 1 Отговор
    дано да е бил техен преизбирател

    13:06 28.10.2025

  • 3 Пич

    11 3 Отговор
    Гражданите плащат кражбите на парламентарните хрантутници , кражбите на Украйна , кражбите на ЕС , кражбите на Уестингхаус , кражбите на говедата които ни изнасят златото...... Ава си и баровците сме...... Швейцарците на саксофона.....

    13:07 28.10.2025

  • 4 1488

    15 1 Отговор
    един бг премиер окради водата на половин българия да зареди водопадите на хотела си

    13:10 28.10.2025

  • 5 Аса

    5 9 Отговор
    Пълни безсмислици.Пълен кретен.

    13:12 28.10.2025

  • 6 Някой

    8 1 Отговор
    Веднъж да съм съгласен с лицето Кънев!

    13:13 28.10.2025

  • 7 Георги

    6 1 Отговор
    преди 7-8 години така ме глобиха за дето пресякох с колелот на пешеходна пътека. Това беше и последният път в който песякох на пешеходна пътека.

    13:18 28.10.2025

  • 8 Браво на държавата!

    6 6 Отговор
    На това русофилско племе трябва само вилицата на шията му.

    13:23 28.10.2025

  • 9 Силиций

    3 1 Отговор
    Законът-добър или лош,е закон когато се спазва.Много искаме това българите да се спазват законите ,ама само когато не ни пречат лично на нас самите.
    А ако законите ни се виждат лоши-никой не ни е виновен-много обичаме да берем гъби.

    Коментиран от #11

    13:28 28.10.2025

  • 10 Да бе да

    3 1 Отговор
    Просто манталитетът ни е такъв, че българинът не обича да бъде глобяван, не обича да спазва правилата и иска да има такива, но те да не важат конкретно за него.

    13:35 28.10.2025

  • 11 Мериленд

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Силиций":

    Въпросът е дали го спазват законотворците, които не спазват нищо и въпреки всичко си получавят заплати, бонуси и т.н. А дали спазват законите хората в правараздавателните органи или си правят каквото искат, а когато граждани осъдят държавата плащаме пак ние данъкоплатците

    13:39 28.10.2025

  • 12 мутрафон

    2 0 Отговор
    Нашия човек Боко Банкянския знае какво и как да се направи.

    13:40 28.10.2025

  • 13 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Пак да гласувате за гербнн

    13:57 28.10.2025

  • 14 81 години

    0 1 Отговор
    81 години комунизъм, 81 години болшевизм 81 години позор ( 1945 - 2025). Срам.
    Лека ви пръст!

    13:57 28.10.2025

  • 15 Тити

    0 0 Отговор
    Явно Българина е мазахист и обича да го бичуват с високо цени.

    14:08 28.10.2025