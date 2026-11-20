Джордж Ръсел даде най-добро време във втората свободна тренировка преди Голямата награда на Лас Вегас, 21-и кръг от сезона във Формула 1. Британският пилот на Мерцедес записа 1:47.272 минути в най-бързата си обиколка.

Пиер Гасли от Алпин остана втори, само на 0,071 секунди от Ръсел. Трети се нареди Шарл Леклер с Ферари, който изостана с 0,333 секунди. Четвъртото време бе за Исак Хаджар от Ред Бул, на 1,135 секунди от лидера.

В челната петица попаднаха представители на пет различни отбора. Люис Хамилтън с Ферари завърши шести, Ландо Норис от Макларън зае седмата позиция, а Андреа Кими Антонели с Ферари приключи осми.

Както и първата сесия, втората свободна тренировка премина при тежки метеорологични условия. Дъждът принуди пилотите да използват гуми за мокро време, което ограничи възможностите за чисти обиколки и сравнение на темпото при суха настилка.

Резултатите от тренировките не определят стартовата решетка, но дават първа представа за поведението на автомобилите преди останалата част от състезателния уикенд в Лас Вегас.