Атанас Караиванов коментира жребия за Купа на България

Президентът на Българската професионална футболна лига Атанас Караиванов направи своя коментар за изтегления жребий за осминафиналите на Sesame Купа на България.

„При положение, че от 16 отбора в жребия 15 бяха от Първа лига, можеше да се очаква да се получат много големи дербита, като Левски – ЦСКА, Локомотив Пловдив и Ботев Пловдив, но мога да кажа, че по някакъв свой си начин съдбата разпредели отборите равномерно. Безспорно се вижда, че имаме няколко мача в София, с които ще се разпределят в телевизионно отношение – ЦСКА срещу Локомотив София, Славия – ЦСКА 1948, Лудогорец гостува на Септември“, каза той.

„Трябва да опитаме, ако телевизията има възможност, тъй като сме предвидили уикенд за тези мачове, да се възползваме от събота и неделя и да опитаме да сложим по три мача в събота и неделя и по един в петък и понеделник. Така ще концентрираме 6 мача в уикенда. Това означава, че в рамките на 9 часа, тъй като може да има продължение, от 12 трябва да има футбол. Последният мач определено ще попадне в риск поради лошо време през декември. Практиката в последните години показва, че времето е добро“, допълни Караиванов.

Той коментира и партньорството със Sesame като основен спонсор на надпреварата: „Партньорството ни със Sesame като спонсор на турнира е отлично. За мен от включването на Sesame в турнира и с много дейно участие в организацията – от първия кръг до финалния двубой – и за тях като бранд е полезно, и за нас като партньори, знаем, че имаме надежден партньор. Турнирът има чудесна разпознаваемост и марка, която се наложи. Имахме късмета през годините да имаме няколко много добри финала с рекордна посещаемост. Само като споменем ЦСКА срещу Левски и последния ЦСКА срещу Лудогорец с над 40 хил. на стадиона. Това е изключително показателно и с шанса, който сме имали. Надявам се, че и в следващите години Sesame ще остане партньор на турнира, Лигата и Нова Броудкастинг Груп, която излъчва турнира“, завърши Караиванов.