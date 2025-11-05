Левски с лесен съперник за купата, ЦСКА със столично домакинство

Жребият за Втори кръг финална фаза (осминафинали) на SESAME Купа на България определи следните двойки отбори, които ще участват в този етап от турнира:

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД

ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА - АРДА КЪРДЖАЛИ

ДОБРУДЖА ДОБРИЧ - БОТЕВ ВРАЦА

ЦСКА СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ

СЛАВИЯ СОФИЯ - ЦСКА 1948 СОФИЯ

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА

СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ

ЛЕВСКИ СОФИЯ - ВИТОША БИСТРИЦА

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025, като програмата ще стана ясна допълнително.