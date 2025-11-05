Новини
Левски с лесен съперник за купата, ЦСКА със столично домакинство

5 Ноември, 2025 12:51 565 1

Изтеглиха жребия за осминафиналите

Левски с лесен съперник за купата, ЦСКА със столично домакинство - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жребият за Втори кръг финална фаза (осминафинали) на SESAME Купа на България определи следните двойки отбори, които ще участват в този етап от турнира:

СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД
ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА - АРДА КЪРДЖАЛИ
ДОБРУДЖА ДОБРИЧ - БОТЕВ ВРАЦА
ЦСКА СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
СЛАВИЯ СОФИЯ - ЦСКА 1948 СОФИЯ
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА
СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ЛЕВСКИ СОФИЯ - ВИТОША БИСТРИЦА

Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025, като програмата ще стана ясна допълнително.

  • 1 пешо

    0 1 Отговор
    боко че им вкара 3 гола не моит опазят тиквата

    13:17 05.11.2025

