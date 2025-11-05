Левски с лесен съперник за купата, ЦСКА със столично домакинство

Жребият за Втори кръг финална фаза (осминафинали) на SESAME Купа на България определи следните двойки отбори, които ще участват в този етап от турнира:
СЕПТЕМВРИ СОФИЯ - ЛУДОГОРЕЦ РАЗГРАД
ЧЕРНО МОРЕ ВАРНА - АРДА КЪРДЖАЛИ
ДОБРУДЖА ДОБРИЧ - БОТЕВ ВРАЦА
ЦСКА СОФИЯ - ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
СЛАВИЯ СОФИЯ - ЦСКА 1948 СОФИЯ
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ - МОНТАНА
СПАРТАК ВАРНА - БОТЕВ ПЛОВДИВ
ЛЕВСКИ СОФИЯ - ВИТОША БИСТРИЦА
Мачовете от този етап на турнира ще се играят в периода 12-15 декември 2025, като програмата ще стана ясна допълнително.
