Жребият за полуфиналите на Карабао Къп е ясен

Футболните страсти в Англия се нажежават, след като дългоочакваният жребий за полуфиналите на Карабао Къп разкри интригуващи сблъсъци.

Манчестър Сити ще премери сили с амбициозния Нюкасъл Юнайтед в един от най-очакваните двубои на сезона.

В другия полуфинал феновете ще станат свидетели на класическо лондонско дерби – Челси ще се изправи срещу победителя от предстоящия сблъсък между Арсенал и Кристъл Палас. Този решаващ мач ще се изиграе на 23 декември и ще определи последния полуфиналист в турнира.

Първите полуфинални срещи са насрочени за седмицата, започваща на 12 януари 2026 година, а реваншите ще се проведат в началото на февруари, между 2-ри и 8-ми.