Челси загуби в лондонско дерби и продължи пътя надолу

Челси загуби с 1:2 лондонското дерби с Фулъм. Новият треньор на тима Лиъм Росиниър изгледа мача от трибуните, а отборът бе воден от временния наставник Калъм Макфарлейн. Челси няма победа вече в пет поредни мача и започва да изостава в битката за място в Шампионската лига.

Задачата на "сините" се усложни допълнително в 22-ата минута, когато Марк Кукурея получи червен картон. Раул Хименес откри резултата в 55-ата минута. Въпреки че играеше с човек по-малко, Челси успя да изравни в 72-ата минута след гол на Лиъм Делап. Хари Уилсън донесе победата на "котиджърс" с попадение в 81-ата минута.

Срещата започна на високо темпо и с интересни ситуации и пред двете врати. Хари Уилсън бе в основата на повечето опасности за домакините. Негови удари бяха отразени от Роберт Санчес на два пъти в първата част на двубоя. Енцо Фернандес пък създаваше проблеми на Бернд Лено с изпълнения от ъглов удар. В един случай вратарят изби топката, а при друг Андрей Сантос удари греда преди Сандер Берге да блокира на голлинията удар на Мойсес Кайседо.

Ситуацията се промени в 22-ата минута, когато Кукурея събори откъсващия се Хари Уилсън. Испанският бранител получи червен картон, а няколко играчи бяха санкционирани с жълт за спорове след решението. Двубоят продължи да е оспорван, но голове до почивката не паднаха. В самия край на първата част попадение на Уилсън бе отменено поради засада.

Раул Хименес откри резултата в 55-ата минута. Той се разписа с глава след центриране на Берге. Влезлият на почивката Кевин създаде доста проблеми на гостите. Въпреки че играеше с 10 човека, Челси показа характер. Лено успя да спре опит на Делап да го прехвърли, мощен удар на Кайседо и изстрел на Палмър. Германецът обаче бе преодолян в 72-ата минута, когато Делап насочи топката към мрежата от добавка, след като топката се удари в гредата и отиде при него. Девет минути по-късно Фулъм си върна преднината след удар на Уилсън от границата на на наказателното поле и рикошет в Джеймс.