Редица грандове по петите на звезда на Славия

Талантът на Славия Кристиян Балов е желан от редица клубове, информира авторитетният журналист Бен Джейкъбс. 19-годишният футблист е привлякъл интереса на Лудогорец, Андерлехт, Трабзонспор, Ракув Ченстохова и Карабах.
Цената на Балов е под 2 млн. евро, гласи още информацията, като оферта от "орлите" вече е била отказана.
През този сезон Кристиян Балов има 21 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил три асистенции. Договорът му със Славия е до лятото на 2027 година.
"Белите" вече осъществиха два сериозни изходящи трансфера тази зима - на Мартин Георгиев в АЕК Атина и Исак Соле в ЦСКА.
1 Ромео, Жулиета и Петрол от Ив.Радоев
21:04 07.01.2026