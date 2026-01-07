Новини
Редица грандове по петите на звезда на Славия

7 Януари, 2026 20:57 586 1

Цената на Балов е под 2 млн. евро, гласи още информацията, като оферта от "орлите" вече е била отказана

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Талантът на Славия Кристиян Балов е желан от редица клубове, информира авторитетният журналист Бен Джейкъбс. 19-годишният футблист е привлякъл интереса на Лудогорец, Андерлехт, Трабзонспор, Ракув Ченстохова и Карабах.

Цената на Балов е под 2 млн. евро, гласи още информацията, като оферта от "орлите" вече е била отказана.

През този сезон Кристиян Балов има 21 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил три асистенции. Договорът му със Славия е до лятото на 2027 година.

"Белите" вече осъществиха два сериозни изходящи трансфера тази зима - на Мартин Георгиев в АЕК Атина и Исак Соле в ЦСКА.


  • 1 Ромео, Жулиета и Петрол от Ив.Радоев

    0 0 Отговор
    Бензинджията като нищо ще го продаде, той само това чака.Текучеството в Славия е нечувано.След футболистите, започва продажбата на .....всеки знае, това е публична тайна.

    21:04 07.01.2026

