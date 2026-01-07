Редица грандове по петите на звезда на Славия

Талантът на Славия Кристиян Балов е желан от редица клубове, информира авторитетният журналист Бен Джейкъбс. 19-годишният футблист е привлякъл интереса на Лудогорец, Андерлехт, Трабзонспор, Ракув Ченстохова и Карабах.

Цената на Балов е под 2 млн. евро, гласи още информацията, като оферта от "орлите" вече е била отказана.

През този сезон Кристиян Балов има 21 мача във всички турнири, в които е вкарал три гола и е направил три асистенции. Договорът му със Славия е до лятото на 2027 година.

"Белите" вече осъществиха два сериозни изходящи трансфера тази зима - на Мартин Георгиев в АЕК Атина и Исак Соле в ЦСКА.