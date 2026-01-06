"Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна"

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха днес в Париж съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили в качеството на гаранции за сигурността за Киев, веднага щом бъде договорено спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Френският премиер Еманюел Макрон заяви, че тези гаранции за сигурност гарантират, че Украйна няма да бъде принудена на капитулира, а всяко мирно споразумение няма да бъде нарушено в бъдеще.
"Коалицията на желаещите" е постигнала допълнителен напредък по гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези в рамките на НАТО, по време на срещата на съюзниците на Киев в Париж, заяви днес от своя страна италианската министър-председателка Джорджа Мелони.
По думите ѝ, днешната среща е била конструктивна и е показала висока степен на съгласуване на позициите между Украйна, САЩ, Европа и други партньори по отношение на мерките, целящи да гарантират траен и справедлив мир.
"Ще помагаме с цивилни и военни мисии на Европейския съюз на терен. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция - преди, по време и след прекратяването на огъня", каза на свой ред след срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
По думите на полския премиер Доналд Туск Украйна е готова за компромис или поне говори за готовност за компромис.
Той добави, че партньорите от коалицията, не очакват от Полша да изпрати войски в Украйна.
Туск отбеляза, че единството между Европа и САЩ по отношение на войната в Украйна е проличало и на срещата в Париж.
"Испанското правителство ще предложи да се отвори вратата за разполагане на испански войски в Украйна", каза от своя страна испанският премиер Педро Санчес и добави, че ще обсъди подобна възможност с основните политически партии в страната.
Германският канцлер Фридрих Мерц лансира идеята за германско военно участие в осигуряването на потенциално прекратяване на огъня в Украйна по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, предаде ДПА.
"Това може да включва, например, регистриране на сили за Украйна на съседна територия на НАТО след спиране на огъня", заяви Мерц след срещата.
"Естеството и обхватът на германския принос трябва и ще бъдат определени от федералното правителство и германския Бундестаг, веднага щом посочените условия бъдат изяснени“, каза канцлерът.
"Искам да кажа от свое име и от името на федералното правителство: принципно не изключваме нищо", добави той.
Това може да означава, че дори разполагането на войници от Бундесвера в самата Украйна не е изключено, посочва ДПА.
От месеци съюзниците обсъждат как да осигурят възможно спиране на огъня и да защитят Украйна от нови атаки от Русия. Франция и Великобритания са движещите сили зад тези усилия.
Германия, от друга страна, зае позицията, че въпросът ще възникне едва след като бъдат изяснени условията за прекратяване на огъня.
Сега Мерц променя курса. Той заяви, че Германия е принципно готова да участва военно, но все още не е ясно колко германски войници ще бъдат ангажирани и какви задачи ще поемат.
1 си дзън
22:25 06.01.2026
2 Мммммм
22:26 06.01.2026
7 Сила и мощ
Франция и Великобритания са ядрени държави
22:27 06.01.2026
10 Еми
22:28 06.01.2026
12 Данъкоплатец
До коментар #1 от "си дзън":И пак питаме:Защо Борисов се страхува от пряк дебат с Асен Василев?
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
22:28 06.01.2026
13 Руски колхозник
22:29 06.01.2026
14 Берлин
22:29 06.01.2026
15 Путин пърдящата утка
22:29 06.01.2026
16 Париж, Лондон и Киев
22:29 06.01.2026
17 Кака Гинка
22:29 06.01.2026
18 Русофил
22:29 06.01.2026
19 си дзън
До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Руските хакери писаха преди месеци, че Покровск е превзет, пък то още умират
руснаци там...
22:29 06.01.2026
20 ...
22:29 06.01.2026
21 Копейкин Костя
До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Това ли бяха опорките за днес, или от Пасьолството са спуснали още?
22:29 06.01.2026
23 Я сега да видим
Аз чакам да видя колко време ще издържат живи натовците. Особено българите, които Желязков иска да прати там.
Даже ми е любопитно какъв ще бъде нашия ППЛГДБ корпус на Пеевски, който "ще победи Русия" - както пищеше преди години Кокорчо.
22:30 06.01.2026
24 Русофил
До коментар #17 от "Кака Гинка":Спомни си съдбата на Адолф,тръгнал срещу цяла Европа. Това очаква Путин на 100%
22:30 06.01.2026
25 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
До коментар #19 от "си дзън":Ха ха, верно ли?
22:31 06.01.2026
26 Смях в залата
22:31 06.01.2026
28 Спецназ
Тия замазват очите на Зеления, Баце за вътрешна употреба да не ги нарекат рубладжии.
Какво значи спиране на огъня??
ДА! Историята познава стотици спирания на
огъня след победата на едната войска над другата.
ФАКТ!
Все едно да кажете на Юлий Цезар-
"СПРИ да обсаждаш Крепоста и не хвърляй от катапулта,
защото НИЕ добронамерените Съседи искаме да разположим НАШИ войски пред вас и ще има мир!
Това пред полуразрушена крепост..."
КАК мислите щеше да се изкаже Цезар??
22:31 06.01.2026
29 оня с питон.я
До коментар #12 от "Данъкоплатец":Бойко е от старата школа. Според мен изпитва неприязън към меки китки пък били те и някакъв вид евроатлантици.
22:31 06.01.2026
30 Питам
До коментар #26 от "Смях в залата":Кога ще извлекат путин от бункера?
22:32 06.01.2026
32 Билд
До коментар #23 от "Я сега да видим":Досега 36 руски генерала станаха на тор.😁Ти си брои чувалите🤣🤣🤣
22:33 06.01.2026
33 Българин 681
А кръчмаря попитаха ли, или сами си правят сметката?????
22:34 06.01.2026
35 Смях в залата
До коментар #30 от "Питам":Стой та гледай как урсулите ще му коленичат в Кремъл
22:35 06.01.2026
36 Това което направил Ленин 1917
22:36 06.01.2026
37 Алф
22:36 06.01.2026
38 ?????
Подписа ли?
22:36 06.01.2026
39 Жълтата рецепта!
До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":Още ли чуваш гласове?
22:37 06.01.2026
40 оня с питон.я
До коментар #31 от "Русофил":Що ти откъде четеш? От Têtu ли черпиш информация за великата френска армия?
22:37 06.01.2026
43 ГРЪМНЕТЕ СЕ
22:38 06.01.2026
44 аz CВО Победа 80
До коментар #19 от "си дзън":Аз лично превзех Покровск 24 пъти,а Купянск само 5 пъти.
22:39 06.01.2026
45 ?????
Или напразно се фотографира с Макрон?
22:39 06.01.2026
46 СВО
22:39 06.01.2026
47 Е как що
До коментар #1 от "си дзън":щото за неможачи...не стават
22:40 06.01.2026
49 Адолф беше с фашистка Европа
До коментар #24 от "Русофил":срещу СССР.
Всички знаем как завърши - също като Наполеон, който беше с Европа срещу Русия...
Така ще завършат урсулите, натовците, микроните и тем подобни, които отново тръгнаха срещу Русия.
22:43 06.01.2026
50 твнт
22:45 06.01.2026
52 Баце ЕООД
До коментар #1 от "си дзън":Продължавам да мисля, че проблемът си е в теб. Твърде малко знаеш, твърде малко разбираш...
22:45 06.01.2026
53 Дон Корлеоне
До коментар #38 от "?????":Путин разправя, че щял да ходи с Кадиров да освободи Мадуро.
22:47 06.01.2026
55 Ивелин Михайлов
22:48 06.01.2026
56 Данъкоплатец
До коментар #49 от "Адолф беше с фашистка Европа":И пак питаме:Защо Борисов се страхува от пряк дебат с Асен Василев?
Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето
22:48 06.01.2026
57 Титак
22:48 06.01.2026
58 ВВП
22:49 06.01.2026
59 Хахахахаха
До коментар #32 от "Билд":Предпочитам 36 убити генврала+160000 убити руски герои, вместо 2 млн убити украинци, да направим сравнение-166066 руснаци срещу 2,000000 украинци
22:49 06.01.2026
60 ВВП
22:51 06.01.2026