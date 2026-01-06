"Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна"

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха днес в Париж съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили в качеството на гаранции за сигурността за Киев, веднага щом бъде договорено спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският премиер Еманюел Макрон заяви, че тези гаранции за сигурност гарантират, че Украйна няма да бъде принудена на капитулира, а всяко мирно споразумение няма да бъде нарушено в бъдеще.

"Коалицията на желаещите" е постигнала допълнителен напредък по гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези в рамките на НАТО, по време на срещата на съюзниците на Киев в Париж, заяви днес от своя страна италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

По думите ѝ, днешната среща е била конструктивна и е показала висока степен на съгласуване на позициите между Украйна, САЩ, Европа и други партньори по отношение на мерките, целящи да гарантират траен и справедлив мир.

"Ще помагаме с цивилни и военни мисии на Европейския съюз на терен. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция - преди, по време и след прекратяването на огъня", каза на свой ред след срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите на полския премиер Доналд Туск Украйна е готова за компромис или поне говори за готовност за компромис.

Той добави, че партньорите от коалицията, не очакват от Полша да изпрати войски в Украйна.

Туск отбеляза, че единството между Европа и САЩ по отношение на войната в Украйна е проличало и на срещата в Париж.

"Испанското правителство ще предложи да се отвори вратата за разполагане на испански войски в Украйна", каза от своя страна испанският премиер Педро Санчес и добави, че ще обсъди подобна възможност с основните политически партии в страната.

Германският канцлер Фридрих Мерц лансира идеята за германско военно участие в осигуряването на потенциално прекратяване на огъня в Украйна по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, предаде ДПА.

"Това може да включва, например, регистриране на сили за Украйна на съседна територия на НАТО след спиране на огъня", заяви Мерц след срещата.

"Естеството и обхватът на германския принос трябва и ще бъдат определени от федералното правителство и германския Бундестаг, веднага щом посочените условия бъдат изяснени“, каза канцлерът.

"Искам да кажа от свое име и от името на федералното правителство: принципно не изключваме нищо", добави той.

Това може да означава, че дори разполагането на войници от Бундесвера в самата Украйна не е изключено, посочва ДПА.

От месеци съюзниците обсъждат как да осигурят възможно спиране на огъня и да защитят Украйна от нови атаки от Русия. Франция и Великобритания са движещите сили зад тези усилия.

Германия, от друга страна, зае позицията, че въпросът ще възникне едва след като бъдат изяснени условията за прекратяване на огъня.

Сега Мерц променя курса. Той заяви, че Германия е принципно готова да участва военно, но все още не е ясно колко германски войници ще бъдат ангажирани и какви задачи ще поемат.