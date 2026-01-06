Новини
Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна
  Тема: Украйна

6 Януари, 2026 22:22 1 175 60

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • володомир зеленски-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Лидерите на Франция, Великобритания и Украйна подписаха днес в Париж съвместна декларация за намерения за бъдещо разполагане на многонационални сили в качеството на гаранции за сигурността за Киев, веднага щом бъде договорено спиране на огъня, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Френският премиер Еманюел Макрон заяви, че тези гаранции за сигурност гарантират, че Украйна няма да бъде принудена на капитулира, а всяко мирно споразумение няма да бъде нарушено в бъдеще.

Още новини от Украйна

"Коалицията на желаещите" е постигнала допълнителен напредък по гаранции за сигурността на Украйна, подобни на тези в рамките на НАТО, по време на срещата на съюзниците на Киев в Париж, заяви днес от своя страна италианската министър-председателка Джорджа Мелони.

По думите ѝ, днешната среща е била конструктивна и е показала висока степен на съгласуване на позициите между Украйна, САЩ, Европа и други партньори по отношение на мерките, целящи да гарантират траен и справедлив мир.

"Ще помагаме с цивилни и военни мисии на Европейския съюз на терен. Украйна трябва да бъде в най-силната възможна позиция - преди, по време и след прекратяването на огъня", каза на свой ред след срещата председателят на Европейския съвет Антонио Коща.

По думите на полския премиер Доналд Туск Украйна е готова за компромис или поне говори за готовност за компромис.

Той добави, че партньорите от коалицията, не очакват от Полша да изпрати войски в Украйна.

Туск отбеляза, че единството между Европа и САЩ по отношение на войната в Украйна е проличало и на срещата в Париж.

"Испанското правителство ще предложи да се отвори вратата за разполагане на испански войски в Украйна", каза от своя страна испанският премиер Педро Санчес и добави, че ще обсъди подобна възможност с основните политически партии в страната.

Германският канцлер Фридрих Мерц лансира идеята за германско военно участие в осигуряването на потенциално прекратяване на огъня в Украйна по време на среща на съюзниците на Киев в Париж, предаде ДПА.

"Това може да включва, например, регистриране на сили за Украйна на съседна територия на НАТО след спиране на огъня", заяви Мерц след срещата.

"Естеството и обхватът на германския принос трябва и ще бъдат определени от федералното правителство и германския Бундестаг, веднага щом посочените условия бъдат изяснени“, каза канцлерът.

"Искам да кажа от свое име и от името на федералното правителство: принципно не изключваме нищо", добави той.

Това може да означава, че дори разполагането на войници от Бундесвера в самата Украйна не е изключено, посочва ДПА.

От месеци съюзниците обсъждат как да осигурят възможно спиране на огъня и да защитят Украйна от нови атаки от Русия. Франция и Великобритания са движещите сили зад тези усилия.

Германия, от друга страна, зае позицията, че въпросът ще възникне едва след като бъдат изяснени условията за прекратяване на огъня.

Сега Мерц променя курса. Той заяви, че Германия е принципно готова да участва военно, но все още не е ясно колко германски войници ще бъдат ангажирани и какви задачи ще поемат.


Франция
Оценка 1.9 от 18 гласа.
Оценка 1.9 от 18 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    10 31 Отговор
    Абе защо Путин и Си не спасиха Мадуро бе ? Нали им беше приятел.

    Коментиран от #11, #12, #22, #27, #47, #52

    22:25 06.01.2026

  • 2 Мммммм

    26 7 Отговор
    На тия малоумници не им ли свършиха писалката да подписват

    22:26 06.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Сила и мощ

    3 22 Отговор
    Украйна - Франция -Великобритания
    Франция и Великобритания са ядрени държави

    Коментиран от #34

    22:27 06.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Еми

    14 4 Отговор
    Те чекат зеля да се върне да му съборят златното туйлетна с некой искандер

    22:28 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Данъкоплатец

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    И пак питаме:Защо Борисов се страхува от пряк дебат с Асен Василев?

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    Коментиран от #29

    22:28 06.01.2026

  • 13 Руски колхозник

    16 2 Отговор
    Путин ще каже какво ще става.

    22:29 06.01.2026

  • 14 Берлин

    12 3 Отговор
    Добре дошли при окрабандеровци,сармат и няма 80-100 и обратно в чували,някой няма да го намерят.

    22:29 06.01.2026

  • 15 Путин пърдящата утка

    5 17 Отговор
    Те сега ми скъсаха калната веничка батковците

    22:29 06.01.2026

  • 16 Париж, Лондон и Киев

    17 4 Отговор
    подписаха съвместна декларация за война до последния украинец.

    22:29 06.01.2026

  • 17 Кака Гинка

    16 5 Отговор
    Играят си с огъня и май не го разбират - докъде ли ще стигнат?!

    Коментиран от #24, #41, #48

    22:29 06.01.2026

  • 18 Русофил

    9 5 Отговор
    Чудесна новина!

    22:29 06.01.2026

  • 19 си дзън

    6 14 Отговор

    До коментар #4 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Руските хакери писаха преди месеци, че Покровск е превзет, пък то още умират
    руснаци там...

    Коментиран от #25, #44

    22:29 06.01.2026

  • 20 ...

    10 7 Отговор
    Впрочем, трябват многонационални сили и в Гренландия за да защитим Европа от агресора...

    22:29 06.01.2026

  • 21 Копейкин Костя

    7 9 Отговор

    До коментар #6 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Това ли бяха опорките за днес, или от Пасьолството са спуснали още?

    22:29 06.01.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Я сега да видим

    11 4 Отговор
    Защо не отидат да се бият сега с руските войници? Чувалите чакат за обмен 1000 натовски срещу 30 руски трупа.

    Аз чакам да видя колко време ще издържат живи натовците. Особено българите, които Желязков иска да прати там.
    Даже ми е любопитно какъв ще бъде нашия ППЛГДБ корпус на Пеевски, който "ще победи Русия" - както пищеше преди години Кокорчо.

    Коментиран от #32

    22:30 06.01.2026

  • 24 Русофил

    3 11 Отговор

    До коментар #17 от "Кака Гинка":

    Спомни си съдбата на Адолф,тръгнал срещу цяла Европа. Това очаква Путин на 100%

    Коментиран от #49

    22:30 06.01.2026

  • 25 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    5 3 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Ха ха, верно ли?

    Коментиран от #39

    22:31 06.01.2026

  • 26 Смях в залата

    11 3 Отговор
    Тези мишки, още си мислят,че те печелят войната и Путин трябва да се съгласява на условията им

    Коментиран от #30

    22:31 06.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Спецназ

    13 2 Отговор
    Имат "НАМЕРЕНИЯ за Контингент" след "СПИРАНЕТО НА ОГЪНЯ".

    Тия замазват очите на Зеления, Баце за вътрешна употреба да не ги нарекат рубладжии.

    Какво значи спиране на огъня??

    ДА! Историята познава стотици спирания на
    огъня след победата на едната войска над другата.

    ФАКТ!

    Все едно да кажете на Юлий Цезар-

    "СПРИ да обсаждаш Крепоста и не хвърляй от катапулта,

    защото НИЕ добронамерените Съседи искаме да разположим НАШИ войски пред вас и ще има мир!
    Това пред полуразрушена крепост..."

    КАК мислите щеше да се изкаже Цезар??

    22:31 06.01.2026

  • 29 оня с питон.я

    5 2 Отговор

    До коментар #12 от "Данъкоплатец":

    Бойко е от старата школа. Според мен изпитва неприязън към меки китки пък били те и някакъв вид евроатлантици.

    22:31 06.01.2026

  • 30 Питам

    5 11 Отговор

    До коментар #26 от "Смях в залата":

    Кога ще извлекат путин от бункера?

    Коментиран от #35

    22:32 06.01.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Билд

    4 11 Отговор

    До коментар #23 от "Я сега да видим":

    Досега 36 руски генерала станаха на тор.🪏😁Ти си брои чувалите🤣🤣🤣

    Коментиран от #59

    22:33 06.01.2026

  • 33 Българин 681

    12 3 Отговор
    "Париж, Лондон и Киев подписаха съвместна декларация за бъдещо разполагане на многонационални сили в Украйна"
    А кръчмаря попитаха ли, или сами си правят сметката?????

    22:34 06.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Смях в залата

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Питам":

    Стой та гледай как урсулите ще му коленичат в Кремъл

    22:35 06.01.2026

  • 36 Това което направил Ленин 1917

    8 1 Отговор
    Не е за изпускане нито Наполеон го е направил нито Хитлер

    22:36 06.01.2026

  • 37 Алф

    4 10 Отговор
    Рижият за три часа направи това, което Джуджето не може да направи за над три години...

    22:36 06.01.2026

  • 38 ?????

    8 3 Отговор
    А кво разправя Путин?
    Подписа ли?

    Коментиран от #53

    22:36 06.01.2026

  • 39 Жълтата рецепта!

    4 5 Отговор

    До коментар #25 от "СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt":

    Още ли чуваш гласове?

    22:37 06.01.2026

  • 40 оня с питон.я

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Русофил":

    Що ти откъде четеш? От Têtu ли черпиш информация за великата френска армия?

    22:37 06.01.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ГРЪМНЕТЕ СЕ

    8 3 Отговор
    КОАЛИЦИЯТА НА САМОУБИЙЦИТЕ ЩЕ СПАСЯВА МИАЛЯ.

    22:38 06.01.2026

  • 44 аz CВО Победа 80

    3 4 Отговор

    До коментар #19 от "си дзън":

    Аз лично превзех Покровск 24 пъти,а Купянск само 5 пъти.

    22:39 06.01.2026

  • 45 ?????

    6 3 Отговор
    Нашият ще праща ли и той войски?
    Или напразно се фотографира с Макрон?

    22:39 06.01.2026

  • 46 СВО

    5 2 Отговор
    Имаме много пленници ,повече не ни трябват.Но.ако имат много голямо желание да заповядат.

    22:39 06.01.2026

  • 47 Е как що

    3 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    щото за неможачи...не стават

    22:40 06.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Адолф беше с фашистка Европа

    5 3 Отговор

    До коментар #24 от "Русофил":

    срещу СССР.

    Всички знаем как завърши - също като Наполеон, който беше с Европа срещу Русия...

    Така ще завършат урсулите, натовците, микроните и тем подобни, които отново тръгнаха срещу Русия.

    Коментиран от #54, #56

    22:43 06.01.2026

  • 50 твнт

    4 2 Отговор
    Нашия хаяши и той е подписал ама си трае,сигурно ще научим догодина

    22:45 06.01.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Баце ЕООД

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Продължавам да мисля, че проблемът си е в теб. Твърде малко знаеш, твърде малко разбираш...

    22:45 06.01.2026

  • 53 Дон Корлеоне

    3 3 Отговор

    До коментар #38 от "?????":

    Путин разправя, че щял да ходи с Кадиров да освободи Мадуро.

    22:47 06.01.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Ивелин Михайлов

    2 1 Отговор
    Ако остане украйна в която да ги разполагат

    22:48 06.01.2026

  • 56 Данъкоплатец

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "Адолф беше с фашистка Европа":

    И пак питаме:Защо Борисов се страхува от пряк дебат с Асен Василев?

    Движение инициативи на гражданите-Приятели на слънцето

    22:48 06.01.2026

  • 57 Титак

    2 2 Отговор
    Това добре..ама Путин питаха ли ?? Щото той каза...Нека дойдат, ама няма да се върнат.

    22:48 06.01.2026

  • 58 ВВП

    1 1 Отговор
    Тая гнусна измет обира работниците от ЕССР.. и ги дава на ВПК.за война ...шмерца даде заден щото му казаха че ще го вадят от дупката .Зелю е обречен от ,приятелите,,.

    22:49 06.01.2026

  • 59 Хахахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Билд":

    Предпочитам 36 убити генврала+160000 убити руски герои, вместо 2 млн убити украинци, да направим сравнение-166066 руснаци срещу 2,000000 украинци

    22:49 06.01.2026

  • 60 ВВП

    0 0 Отговор
    Продължават да копаят в дъното..Хехе.С такива приятели ,врагове не ти трябват...

    22:51 06.01.2026

