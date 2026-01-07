Новини
Спорт »
Бг футбол »
Венци Стефанов: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи

7 Януари, 2026 21:29 432 0

"Белите" са подписали с юношата на Локомотив (София) Лука Иванов

Венци Стефанов: Привлякохме заместник на Мартин Георгиев! Феновете да очакват победи - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Президентът на Славия Венцеслав Стефанов заяви, че клубът от "Овча купел" вече е намерил заместник на продадения в АЕК Мартин Георгиев. "Белите" са подписали с юношата на Локомотив (София) Лука Иванов, след като преди два дни наставникът Ратко Достанич заяви на пресконференция, че търси български стопер, който да застане в центъра на отбраната.

"Привлякохме Лука Иванов, може да го считате за наш футболист. Знаете, че Славия дава шанс на българите. Вярваме в качествата му и го приветстваме за добре дошъл! Феновете на Славия да очакват победи", каза босът на най-стария столичен клуб пред колегите от Sportal.bg.


