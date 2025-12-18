В Ман Сити са все по-сигурни, че Гуардиола си тръгва, изненадващ е фаворитът за негов заместник

Сред ръководството на Манчестър Сити нараства усещането, че този сезон ще бъде последен за Джосеп Гуардиола в клуба. Испанецът все още не е обявил твърдо решението си и се очаква да го направи с наближаването на края на сезона, но на "Етихад" вече сериозно мислят за потенциалния наследник на Пеп.

Според уважавания журналист Дейвид Орнстийн от "Ди Атлетик" на много високо място сред кандидатите за поста е мениджърът на Челси Енцо Мареска, който е бивш асистент на Гуардиола и един от неговите ученици. Италианецът освен това водеше и отбора на Сити до 23 години, така че много добре познава клуба отвътре. На "Етихад" харесват атрактивния стил на Мареска и умението му да интегрира добре младите играчи.

🚨 EXCL: Enzo Maresca high among candidates Manchester City considering in case Pep Guardiola exits next summer. #MCFC advancing contingency work for possibility of manager change - 45yo #CFC coach prominent alongside other potential options @TheAthleticFC https://t.co/nbrXrvHpIt — David Ornstein (@David_Ornstein) December 18, 2025

През ноември миналата година Гуардиола подписа договор до юни 2027-а. От самото начало на тази кампания обаче се говори, че настоящият сезон може да бъде последен за каталунеца в английския футбол. Самият Гуардиола намекна в свои интервюта, че след като изпълни договора си със Сити, би искал да си вземе почивка.

Според "Ди Атлетик" няма никакви доказателства, че решението на Гуардиола да си тръгне по-рано би имало нещо общо с евентуално наказание по делото със 115-те обвинения във финансови нарушение срещу клуба.