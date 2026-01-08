Манчестър Юнайтед готви 90 милиона евро за крило на РБ Лайпциг

Манчестър Юнайтед е готов да инвестира около 90 милиона евро за привличането на крилото на РБ Лайпциг Ян Диоманде. Ръководството на „червените дяволи“ планира сериозна офанзива, с която да изпревари конкуренцията за подписа на футболиста.

Според информация на “Africafoot”, интерес към Диоманде проявяват още Ливърпул, Манчестър Сити, Тотнъм и Байерн Мюнхен, което превръща младия талант в една от най-желаните цели на трансферния пазар.

Юнайтед обаче е готов да действа бързо и решително, за да си осигури услугите на крилото, виждайки в него ключова фигура за бъдещето на отбора. Предстои да се види дали РБ Лайпциг ще приеме подобна оферта и как ще се развие надпреварата между европейските грандове.

19-годишният Диоманде има 16 мача, 7 гола и 3 асистенции на сметката си през този сезон в немския футбол.