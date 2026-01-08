Новини
Тръмп открито заявил пред Стармър, че иска да анексира Гренландия. Норвежкият премиер призова за "обединение" с Дания

Тръмп открито заявил пред Стармър, че иска да анексира Гренландия. Норвежкият премиер призова за "обединение" с Дания

8 Януари, 2026 04:56, обновена 8 Януари, 2026 06:50 1 664 31

Островът е от критично значение за противоракетната отбрана на САЩ, заяви вицепрезидентът Джей Ди Ванс

Тръмп открито заявил пред Стармър, че иска да анексира Гренландия. Норвежкият премиер призова за "обединение" с Дания - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Британският премиер Киър Стармър е изложил позицията си в защита на Гренландия в телефонен разговор във вторник вечер с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от "Даунинг стрийт" 10, предаде БНР.

По време на разговора Доналд Тръмп е заявил открито желанието си да анексира територията, въпреки че е част от Дания - съюзник в НАТО.

Говорител на Киър Стармър заяви, че разговорът е включвал и дискусия за операцията по прехващането на танкера "Белла 1", наричан също "Маринера", в което са участвали военни сили на САЩ и Обединеното кралство, отчитайки, че това е част от общите усилия за борба с нарушаването на санкциите.

Засегнати са били също неотдавнашния напредък по отношение на Украйна и операцията на САЩ във Венецуела.

Говорителят изрично заяви, че Стармър е изложил лично неговата позиция за Гренландия пред Тръмп. Тази позиция принципно е същата като тази в съвместното изявление на европейските съюзници във вторник, когато потвърдиха, че "Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия".

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че е дошло времето кралството да се „обедини с Дания“ на фона на претенциите на САЩ към Гренландия.

„Сега е моментът да се обединим с Дания... Последното нещо, което Мете Фредериксен ми каза, беше: „Това е сериозно сега, Йонас“, цитира NRK думите на Стьоре.

Според канала, норвежкият премиер е разговарял с датския си колега на 6 януари в Париж.

Съединените щати смятат, че Гренландия е от критично значение за противоракетна отбрана на САЩ, заяви вицепрезидентът Дж. Д. Ванс.

„Гренландия е от решаващо значение не само за нашата национална сигурност, но и за националната сигурност на целия свят. Цялата инфраструктура за противоракетна отбрана зависи отчасти от Гренландия“, каза той в интервю за Fox News.

Вицепрезидентът на САЩ смята, че Дания не е успяла да гарантира адекватно сигурността на острова.

„Запитайте се дали Европа, дали Дания са свършили правилно работата по осигуряване на сигурността на Гренландия, така че тя да продължи да служи като стълб на глобалната сигурност и противоракетната отбрана? Отговорът определено е не. Те не са инвестирали достатъчно в нейната сигурност; не са свършили достатъчно добра работа“, каза той.

„Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега, а президентът на Съединените щати заявява много ясно: „Не можете да се справите с Гренландия“, продължи Ванс.

Той беше попитан докъде е готова да стигне американската администрация, за да постигне целите си по отношение на острова. „Президентът ще вземе окончателното решение по този въпрос“, отговори вицепрезидентът. „Ще направим всичко, за да защитим интересите на Америка. Мисля, че президентът ще стигне дотам, докъдето е необходимо.“

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към НАТО. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на редовен брифинг за пресата, че президентът на САЩ Доналд Тръмп активно обсъжда възможността за закупуване на Гренландия със своите подчинени. На въпрос за възможността за завземане на Гренландия със сила, Ливит заяви, че „президентът Тръмп винаги обмисля всички възможни варианти“, като същевременно подчерта, че приоритет на американския лидер е дипломацията.

Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана, заплашвайки Копенхаген с търговски санкции и мита в случай на отказ. Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.

Гренландия е част от Дания като автономна територия. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген, в допълнение към задълженията си към НАТО, подписват Договора за отбрана на Гренландия. Съгласно него Съединените щати се ангажират да защитават острова от евентуална агресия.


Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 16 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ще изсипят

    8 5 Отговор
    стотина милярда янките и готово! Острова е техен!

    Коментиран от #14

    05:05 08.01.2026

  • 2 Ясно е!

    14 2 Отговор
    Гренландия вече е военна база на САЩ.

    05:05 08.01.2026

  • 3 Бг дракон от Пирин

    9 5 Отговор
    Да се готви, датския крал и кралицата консорт за Гуантанамо! Ще играят сварка с Мадуро и жена му! После канадския премиер и Чарлз да му мислят!

    Коментиран от #13

    05:05 08.01.2026

  • 4 Европеец

    19 4 Отговор
    Напоследък си мисля, че по нагло и нахално същество от зеления просяк милионер няма, НО забравих за бай Дончо ,А сега гледам и вицето тоже...... Какво ще стане, ако другите Велики сили и те почнат да има такива претенции...

    Коментиран от #8, #16

    05:07 08.01.2026

  • 5 побърканяк

    14 2 Отговор
    Рижия и екипа му са по-побъркани и от мен.

    05:08 08.01.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 0 Отговор
    ГРЕНЛАНДИЯ СА ЕВРО РИБНИ ПОЛЕТА .И
    РЕДКИ МИНЕРАЛИ :)
    ..... А СЪЩО КОНТРОЛ НА КАНАДА :))
    .....
    АЛЧНОСТТА ЩЕ ГИ ПОГУБИ АНТИХРИСТИТЕ :)

    05:12 08.01.2026

  • 8 хихи

    12 2 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    няма "ако" и България пак е от страната на Булката, както през ПСВ и ВСВ

    Коментиран от #10

    05:12 08.01.2026

  • 9 Българин

    12 2 Отговор
    Сигурността на Гренландия си е добре. До сега никой не я нападал, никой не я е превземал. Но ако тоя гений продължава така, вероятно Гренладия ще стане китайска военна база.

    Коментиран от #11

    05:15 08.01.2026

  • 10 Европеец

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "хихи":

    Какво да ти отговоря, освен че бг територията винаги е била от страната на булката....

    05:17 08.01.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    12 1 Отговор

    До коментар #9 от "Българин":

    НАРОДА В САЩ Е 2 ПЪТИ ПО - НЕОБРАЗОВАН
    ОТ НАРОДА В БЪЛГАРИЯ
    .... ТОВА ЩЕ ГИ ЗАКОПА :))

    05:17 08.01.2026

  • 12 нннн

    11 0 Отговор
    ,, ако венецуелското правителство служи на националните интереси на САЩ"(?)
    Канада, Мексико Австралия ...Остров Тамбукту също са от критично значение за противоракетната отбрана на САЩ .
    Ей че са нагли!

    05:35 08.01.2026

  • 13 Бг дракон от Пирин

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бг дракон от Пирин":

    Забравих да добавя, че алчността е най-голямата краста, колкото и да я чешеш, все те сърби. А тази алчност се поражда, от мания за величие придобита с абсолютна власт. Американският елит има от всички тези хубави черти. Просто Дончо е тръгнал по-път който връщане няма! Колкото и да вземе все ще му е малко!

    05:36 08.01.2026

  • 15 така, така

    13 0 Отговор
    Ма как, Гренландия е до сами САЩ, а и руснаците смятат да си направят не една или две бази там. Естествено, че е от критично значение за националната сигурност и противоракетна отбрана на САЩ!
    Много скоро, фамозното образование ЕС ще разбере, че ролята му е да слушка и изпълнява каквото е казал господаря. Суверенитет е кух израз. ЕС, както и всички останали васали няма да имат право на каквото и да е било, ако "не можете да служите на националните интереси на Америка".
    Сега ще ни обработват колко всъщност е демократично и ценностно поробването, тъй като носи свобода и пропсперитет. Оправдавахме всички безумия на САЩ в годините и мълчахме, днес приветстваме поробването на Венецуела с нелепия аргимент, че Мадура бил нелегитимен (с над 50% подкрепа в държавата си), но утре същия анбсурден аргумент може да се използва и срещу ЕС (то и без това, само Орбан има някаква по-сериозна подкрепа, другите едва докопват 15-20%).
    Е, поне всички умнокрасиви ще са доволни. Няма да търсят оправдание за кражбите си. Така функционират маргиналните колонии. Затова скачаха. Поне маските паднаха.

    05:36 08.01.2026

  • 16 така, така

    5 1 Отговор

    До коментар #4 от "Европеец":

    Ми те си яимат своите претенции, но като стари империи знаят как да получават своето без да изглежда като окровенно колонизиране. В 21 век колониите май не трябва да са на мода :).
    Имаме нова Ялта, чиито контури вече се очертават.
    Чудя се, САЩ ще използват ли Англия като надзирател на ЕС. Това би им било удобно, за да оправдават някои неща пред руснаците, когато си нарушат интересите по границите на влияние. Ама за нас са двама господаря, кофти филм. Няма никакво значение каква благородна и демократична форма ще измислят на подобно сътрудничество.

    05:48 08.01.2026

  • 18 Хе!

    6 6 Отговор
    Щом ви трябва, взимайте я! Какво ще им се церемоните! Стига дипломация! Хвърлете им някой друг долар, не повече отколкото сте платили на Русия за Аляска, даже им е много и стопанисвайте качествено! И без това никой датчанин не желае да живее в Гренландия и командировката там се счита за наказание! Този свят е за силните и смелите, а не за Хамлет и кагебисти!

    06:19 08.01.2026

  • 19 SDEЧЕВ

    2 5 Отговор
    Гренландия е четирикратно по голяма от Дания и е част от Северна Америка, каква Дания, какви пет лева, оп какви пет евро. Дания ще си остане формално собственик на рибните запаси в следващите десет години и толкова.

    06:23 08.01.2026

  • 20 Чичо рекет

    9 0 Отговор
    Абе айде стига. Гренландия има какви ли не ресурси и искате просто да я откраднете. Рекетьори.
    То така и други могат. Някой друг може пък да каже: " Африка ни е от голяма значение за военните, понеже спира ракетите на извънземните"!
    И ей-така да вземе цял континент.
    Ама дори и за вас Гренландия нещо да ви е полезна, това не означава, че ей-така имате право да дойдете и да си я вземете! Къде живеете бе? Да не би вече наистина да си е законът на джунглата на тази планета? По-силните вземат за вкусен обяд по-слабите? Така кажете. И аз съм гладен:)!

    06:24 08.01.2026

  • 21 Почва се

    4 0 Отговор
    Ааа и Колумбия
    Куба
    Мексико
    а и не само те
    че и България
    и България не я забравяйте...

    06:26 08.01.2026

  • 22 Хе!

    8 0 Отговор
    Запада е в тежка криза и ако иска да оцелее, трябва да краде безобразно! Но, това е временно! Наложиха консуматорски модел и стил на поведение, който бързо бе приет за мода и еталон и в най мизерните региони на Земята, не казвам държави, такива няма, някакви жалки диктаторски територийки, които съществуват докато не представляват интерес за Делта форс! И най приминивния африканец, абориген, арапин, латинос и източноевропеец си мечтае да не работи и само да ползва, точейки социалните системи на безумния цивилизационен свят! Вървите към пропастта и ада! В един момент няма какво да се краде, акулите излапват по дребните и край!

    06:30 08.01.2026

  • 23 Георгиев

    8 0 Отговор
    САЩ са на остров Гренландия още преди 1980 г. С голяма база. И никой не им пречи да си вършат работата. Те са там за контрол на СССР, а сега и Русия за пътя на МБР и противодействие. Да сте чули някога някой да им е казал да си ходят, да има протести, ноти и други? Не, поне аз не зная. Сега също. Нещо друго има, за да иска Тръмп острова. Вероятно са открили някакви ценни изкопаеми. Това ще е причината за бруталния натиск.

    Коментиран от #24

    06:32 08.01.2026

  • 24 SDEЧЕВ

    2 1 Отговор

    До коментар #23 от "Георгиев":

    Който плаща сметката за възпиране на Атома, той поръчва музиката

    06:42 08.01.2026

  • 25 Греню

    8 0 Отговор
    Гренландия е "лесна". По един или друг начин ще я вземат. Интересно ще стане, когато бандитите поискат Канада.

    06:46 08.01.2026

  • 26 Хаха

    3 0 Отговор
    Дания вече е допуснала американска военна окупация на този остров. За какво реват? Пък и каква точно в връзката на Дания с Гренландия? Колониална. Така е била "придобита". Е сега това положение ще се промени. Няма драма.

    06:53 08.01.2026

  • 27 дядото

    3 0 Отговор
    като ви гледам и слушам,едва ли по света има територия,която да не е от критично значение за вас.хората не ви интересуват,но природните богатства са много важни

    06:54 08.01.2026

  • 28 Дали евро кокошките

    4 0 Отговор
    Ще започнат война с перчема за Гренландия?
    Умирам от смях..Голямата опашката лъжа за демокрация и ала бала се показа вече толкова открито. Плъховете вече се ядат по между си...

    06:56 08.01.2026

  • 29 Симпатизант

    1 0 Отговор
    Кофти, а? Рабива единството на Атлантическия Запад. Друго си беше всички само против Русия

    06:58 08.01.2026

  • 30 Сзо

    1 0 Отговор
    Ъъъъм...президента цар ли е? Няма ли сенат, правителство? Къде по д я в о ли т е отиде най мощната демокрация в сврта?

    07:03 08.01.2026

  • 31 Факт е

    0 0 Отговор
    че европейците много трудно се разделят с колониите си. Но това е необратим процес. Заграбеното подлежи на връщане, рано или късно. Примери колкото щеш. И то от близкото минало. Само преди малко повече от 60 години около двадесет колониални територии в Африка получават своята независимост от Франция, Англия и Белгия. Гренландия е поредната територия, но няма да бъде последната. Предстоят още.

    07:04 08.01.2026