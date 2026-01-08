Тръмп открито заявил пред Стармър, че иска да анексира Гренландия. Норвежкият премиер призова за "обединение" с Дания

Британският премиер Киър Стармър е изложил позицията си в защита на Гренландия в телефонен разговор във вторник вечер с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от "Даунинг стрийт" 10, предаде БНР.



По време на разговора Доналд Тръмп е заявил открито желанието си да анексира територията, въпреки че е част от Дания - съюзник в НАТО.



Говорител на Киър Стармър заяви, че разговорът е включвал и дискусия за операцията по прехващането на танкера "Белла 1", наричан също "Маринера", в което са участвали военни сили на САЩ и Обединеното кралство, отчитайки, че това е част от общите усилия за борба с нарушаването на санкциите.



Засегнати са били също неотдавнашния напредък по отношение на Украйна и операцията на САЩ във Венецуела.



Говорителят изрично заяви, че Стармър е изложил лично неговата позиция за Гренландия пред Тръмп. Тази позиция принципно е същата като тази в съвместното изявление на европейските съюзници във вторник, когато потвърдиха, че "Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия".

Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че е дошло времето кралството да се „обедини с Дания“ на фона на претенциите на САЩ към Гренландия.

„Сега е моментът да се обединим с Дания... Последното нещо, което Мете Фредериксен ми каза, беше: „Това е сериозно сега, Йонас“, цитира NRK думите на Стьоре.

Според канала, норвежкият премиер е разговарял с датския си колега на 6 януари в Париж.

Съединените щати смятат, че Гренландия е от критично значение за противоракетна отбрана на САЩ, заяви вицепрезидентът Дж. Д. Ванс.

„Гренландия е от решаващо значение не само за нашата национална сигурност, но и за националната сигурност на целия свят. Цялата инфраструктура за противоракетна отбрана зависи отчасти от Гренландия“, каза той в интервю за Fox News.

Вицепрезидентът на САЩ смята, че Дания не е успяла да гарантира адекватно сигурността на острова.

„Запитайте се дали Европа, дали Дания са свършили правилно работата по осигуряване на сигурността на Гренландия, така че тя да продължи да служи като стълб на глобалната сигурност и противоракетната отбрана? Отговорът определено е не. Те не са инвестирали достатъчно в нейната сигурност; не са свършили достатъчно добра работа“, каза той.

„Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега, а президентът на Съединените щати заявява много ясно: „Не можете да се справите с Гренландия“, продължи Ванс.

Той беше попитан докъде е готова да стигне американската администрация, за да постигне целите си по отношение на острова. „Президентът ще вземе окончателното решение по този въпрос“, отговори вицепрезидентът. „Ще направим всичко, за да защитим интересите на Америка. Мисля, че президентът ще стигне дотам, докъдето е необходимо.“

Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към НАТО. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.

По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на редовен брифинг за пресата, че президентът на САЩ Доналд Тръмп активно обсъжда възможността за закупуване на Гренландия със своите подчинени. На въпрос за възможността за завземане на Гренландия със сила, Ливит заяви, че „президентът Тръмп винаги обмисля всички възможни варианти“, като същевременно подчерта, че приоритет на американския лидер е дипломацията.

Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана, заплашвайки Копенхаген с търговски санкции и мита в случай на отказ. Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.

