Тръмп открито заявил пред Стармър, че иска да анексира Гренландия. Норвежкият премиер призова за "обединение" с Дания

Британският премиер Киър Стармър е изложил позицията си в защита на Гренландия в телефонен разговор във вторник вечер с президента на САЩ Доналд Тръмп, съобщиха от "Даунинг стрийт" 10, предаде БНР.
По време на разговора Доналд Тръмп е заявил открито желанието си да анексира територията, въпреки че е част от Дания - съюзник в НАТО.
Говорител на Киър Стармър заяви, че разговорът е включвал и дискусия за операцията по прехващането на танкера "Белла 1", наричан също "Маринера", в което са участвали военни сили на САЩ и Обединеното кралство, отчитайки, че това е част от общите усилия за борба с нарушаването на санкциите.
Засегнати са били също неотдавнашния напредък по отношение на Украйна и операцията на САЩ във Венецуела.
Говорителят изрично заяви, че Стармър е изложил лично неговата позиция за Гренландия пред Тръмп. Тази позиция принципно е същата като тази в съвместното изявление на европейските съюзници във вторник, когато потвърдиха, че "Гренландия принадлежи на своя народ. Само Дания и Гренландия трябва да решават въпросите, отнасящи се до Дания и Гренландия".
Норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре заяви, че е дошло времето кралството да се „обедини с Дания“ на фона на претенциите на САЩ към Гренландия.
„Сега е моментът да се обединим с Дания... Последното нещо, което Мете Фредериксен ми каза, беше: „Това е сериозно сега, Йонас“, цитира NRK думите на Стьоре.
Според канала, норвежкият премиер е разговарял с датския си колега на 6 януари в Париж.
Съединените щати смятат, че Гренландия е от критично значение за противоракетна отбрана на САЩ, заяви вицепрезидентът Дж. Д. Ванс.
„Гренландия е от решаващо значение не само за нашата национална сигурност, но и за националната сигурност на целия свят. Цялата инфраструктура за противоракетна отбрана зависи отчасти от Гренландия“, каза той в интервю за Fox News.
Вицепрезидентът на САЩ смята, че Дания не е успяла да гарантира адекватно сигурността на острова.
„Запитайте се дали Европа, дали Дания са свършили правилно работата по осигуряване на сигурността на Гренландия, така че тя да продължи да служи като стълб на глобалната сигурност и противоракетната отбрана? Отговорът определено е не. Те не са инвестирали достатъчно в нейната сигурност; не са свършили достатъчно добра работа“, каза той.
„Само защото сте направили нещо умно преди 25 години, не означава, че не можете да направите нещо глупаво сега, а президентът на Съединените щати заявява много ясно: „Не можете да се справите с Гренландия“, продължи Ванс.
Той беше попитан докъде е готова да стигне американската администрация, за да постигне целите си по отношение на острова. „Президентът ще вземе окончателното решение по този въпрос“, отговори вицепрезидентът. „Ще направим всичко, за да защитим интересите на Америка. Мисля, че президентът ще стигне дотам, докъдето е необходимо.“
Гренландия е автономна територия на Дания. През 1951 г. Вашингтон и Копенхаген подписаха договор в допълнение към задълженията си към НАТО. Съгласно него Съединените щати се ангажираха да защитават острова от евентуална агресия.
По-рано прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит заяви на редовен брифинг за пресата, че президентът на САЩ Доналд Тръмп активно обсъжда възможността за закупуване на Гренландия със своите подчинени. На въпрос за възможността за завземане на Гренландия със сила, Ливит заяви, че „президентът Тръмп винаги обмисля всички възможни варианти“, като същевременно подчерта, че приоритет на американския лидер е дипломацията.
Тръмп многократно е заявявал необходимостта Гренландия да се присъедини към Съединените щати. Още по време на първия си мандат той предложи закупуването на Гренландия, а през март 2025 г. изрази увереност, че тя може да бъде анексирана, заплашвайки Копенхаген с търговски санкции и мита в случай на отказ. Фредериксен отхвърля тези твърдения, подчертавайки, че островът е част от кралството.
1 Ще изсипят
Коментиран от #14
05:05 08.01.2026
2 Ясно е!
05:05 08.01.2026
3 Бг дракон от Пирин
Коментиран от #13
05:05 08.01.2026
4 Европеец
Коментиран от #8, #16
05:07 08.01.2026
5 побърканяк
05:08 08.01.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
РЕДКИ МИНЕРАЛИ :)
..... А СЪЩО КОНТРОЛ НА КАНАДА :))
.....
АЛЧНОСТТА ЩЕ ГИ ПОГУБИ АНТИХРИСТИТЕ :)
05:12 08.01.2026
8 хихи
До коментар #4 от "Европеец":няма "ако" и България пак е от страната на Булката, както през ПСВ и ВСВ
Коментиран от #10
05:12 08.01.2026
9 Българин
Коментиран от #11
05:15 08.01.2026
10 Европеец
До коментар #8 от "хихи":Какво да ти отговоря, освен че бг територията винаги е била от страната на булката....
05:17 08.01.2026
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #9 от "Българин":НАРОДА В САЩ Е 2 ПЪТИ ПО - НЕОБРАЗОВАН
ОТ НАРОДА В БЪЛГАРИЯ
.... ТОВА ЩЕ ГИ ЗАКОПА :))
05:17 08.01.2026
12 нннн
Канада, Мексико Австралия ...Остров Тамбукту също са от критично значение за противоракетната отбрана на САЩ .
Ей че са нагли!
05:35 08.01.2026
13 Бг дракон от Пирин
До коментар #3 от "Бг дракон от Пирин":Забравих да добавя, че алчността е най-голямата краста, колкото и да я чешеш, все те сърби. А тази алчност се поражда, от мания за величие придобита с абсолютна власт. Американският елит има от всички тези хубави черти. Просто Дончо е тръгнал по-път който връщане няма! Колкото и да вземе все ще му е малко!
05:36 08.01.2026
15 така, така
Много скоро, фамозното образование ЕС ще разбере, че ролята му е да слушка и изпълнява каквото е казал господаря. Суверенитет е кух израз. ЕС, както и всички останали васали няма да имат право на каквото и да е било, ако "не можете да служите на националните интереси на Америка".
Сега ще ни обработват колко всъщност е демократично и ценностно поробването, тъй като носи свобода и пропсперитет. Оправдавахме всички безумия на САЩ в годините и мълчахме, днес приветстваме поробването на Венецуела с нелепия аргимент, че Мадура бил нелегитимен (с над 50% подкрепа в държавата си), но утре същия анбсурден аргумент може да се използва и срещу ЕС (то и без това, само Орбан има някаква по-сериозна подкрепа, другите едва докопват 15-20%).
Е, поне всички умнокрасиви ще са доволни. Няма да търсят оправдание за кражбите си. Така функционират маргиналните колонии. Затова скачаха. Поне маските паднаха.
05:36 08.01.2026
16 така, така
До коментар #4 от "Европеец":Ми те си яимат своите претенции, но като стари империи знаят как да получават своето без да изглежда като окровенно колонизиране. В 21 век колониите май не трябва да са на мода :).
Имаме нова Ялта, чиито контури вече се очертават.
Чудя се, САЩ ще използват ли Англия като надзирател на ЕС. Това би им било удобно, за да оправдават някои неща пред руснаците, когато си нарушат интересите по границите на влияние. Ама за нас са двама господаря, кофти филм. Няма никакво значение каква благородна и демократична форма ще измислят на подобно сътрудничество.
05:48 08.01.2026
18 Хе!
06:19 08.01.2026
19 SDEЧЕВ
06:23 08.01.2026
20 Чичо рекет
То така и други могат. Някой друг може пък да каже: " Африка ни е от голяма значение за военните, понеже спира ракетите на извънземните"!
И ей-така да вземе цял континент.
Ама дори и за вас Гренландия нещо да ви е полезна, това не означава, че ей-така имате право да дойдете и да си я вземете! Къде живеете бе? Да не би вече наистина да си е законът на джунглата на тази планета? По-силните вземат за вкусен обяд по-слабите? Така кажете. И аз съм гладен:)!
06:24 08.01.2026
21 Почва се
Куба
Мексико
а и не само те
че и България
и България не я забравяйте...
06:26 08.01.2026
22 Хе!
06:30 08.01.2026
23 Георгиев
Коментиран от #24
06:32 08.01.2026
24 SDEЧЕВ
До коментар #23 от "Георгиев":Който плаща сметката за възпиране на Атома, той поръчва музиката
06:42 08.01.2026
25 Греню
06:46 08.01.2026
26 Хаха
06:53 08.01.2026
27 дядото
06:54 08.01.2026
28 Дали евро кокошките
Умирам от смях..Голямата опашката лъжа за демокрация и ала бала се показа вече толкова открито. Плъховете вече се ядат по между си...
06:56 08.01.2026
29 Симпатизант
06:58 08.01.2026
30 Сзо
07:03 08.01.2026
31 Факт е
07:04 08.01.2026