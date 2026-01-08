Ман Сити с нова грешна крачка по пътя към титлата

Манчестър Сити направи трето поредно равенство в Премиър лийг, след като завърши 1:1 у дома с традиционно неудобния Брайтън. Ерлинг Холанд откри от дузпа в 42-рата минута, но в 60-ата Каору Митома изравни. "Чайките" удариха и греда, а в края пропуски на Холанд им помогнаха да си тръгнат непобедени от "Етихад".

Ман Сити запази второто си място, защото и Астън Вила не спечели своя мач, но изоставането от лидера Арсенал вече е 5 точки. Брайтън за пореден път показа, че е костелив орех и при повече шанс можеше дори да осъществи пълен обрат. В класирането тимът от Южния бряг е 11-ти.

Липсата на синхрон в защитата на Манчестър Сити си пролича от самото начало и гостите създадоха няколко положения, но не се възползваха от тях. "Гражданите" отговориха с опасен пробив на Доку, но след неговото ниско центриране топката беше изчистена в ъглов удар.

След първия четвърт час домакините притиснаха съперника си в неговата половина, но атаките им се развиваха твърде бавно. Холанд оставаше изолиран от играта, а първият му удар премина встрани от целта и не затрудни Барт Фербрюген. Много по-близо до гола беше Жоржиньо Рютер, но Хусанов бързо поправи грешката си и с шпагат изчисти в корнер.

В 38-ата минута Доку падна в наказателното поле след интервенция на Диего Гомес. Първоначално, Томас Брамал не отсъди дузпа, но след консултация с ВАР промени решението си. Холанд прати Фербрюген в обратния ъгъл от бялата точка и вкара своя юбилеен гол номер 150 с екипа на Ман Сити.

Секунди преди почивката Тижани Райндерс можеше да удвои аванса на домакините, но след неговия удар топката беше изчистена от голлинията. Брайтън имаше своите шансове през първото полувреме, но към края му изцяло се защитаваше.

В 47-ата минута изстрел на Бернардо Силва срещна гредата и Брайтън отново оцеля. Ман Сити се стремеше да реши двубоя в своя полза, но една грешка в защитата позволи на Брайтън да изравни. Попадението падна в 60-ата минута, когато Каору Митома получи много свободно пространство и с премерен шут от границата на наказателното поле изненада Донарума.

Гуардиола веднага реагира с пускането на Родри на мястото на Нико Гонсалес. "Гражданите" обаче трудно намираха верния ритъм, а контрите на Брайтън не бяха никак безопасни. В 70-ата минута отбраната на Манчестър Сити отново сгреши, а Диего Гомес от няколко метра направи по-трудното и пропусна.

Раян Шерки, Рико Люис и Нико О'Райли също се появиха, за да помогнат на Манчестър Сити да изтръгне победата. В 81-вата минута гостите подариха стопроцентов шанс на Холанд да се разпише, но норвежецът прати топката право в ръцете на Фербрюген. Секунди по-късно Холанд пропусна още едно положение.

Доку продължаваше да е все така напорист, но на моменти прекаляваше с индивидуалните действия. В 86-ата минута сантиметри разделиха Шерки от гола. В добавеното време от пет минути изстрел на Холанд беше блокиран и "гражданите" за четвърти пореден път не спечелиха срещу Брайтън.