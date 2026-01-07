Английска футболна легенда е диагностициран с рак

Футболният свят бе разтърсен от новината, че емблематичният бивш нападател на Ливърпул и националния отбор на Англия Кевин Кийгън е диагностициран с рак.

В официално изявление, разпространено от името на семейството на 74-годишния Кийгън, се казва:

„Кевин Кийгън наскоро бе приет в болница за допълнителни изследвания поради продължаващи оплаквания в коремната област. Направените проучвания разкриха диагноза рак, за която Кевин ще подлежи на лечение.“

Семейството на двукратния носител на Златната топка изрази своята благодарност към лекарите за бързата намеса и полаганите грижи. В изявлението се подчертава, че в този труден момент близките му умоляват за пълно спокойствие и неприкосновеност на личния им живот и няма да правят по-нататъшни коментари.

Кевин Кийгън остава една от най-големите фигури в историята на британския футбол. С екипа на Ливърпул той спечели три титли на Англия, Купата на европейските шампиони и две Купи на УЕФА, преди да се превърне в истинска икона и като мениджър.

Освен за Ливърпул играе още за отбори като Хамбургер, Саутхемптън, Нюкасъл и други.