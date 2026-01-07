Новини
Спорт »
Световен футбол »
Английска футболна легенда е диагностициран с рак

7 Януари, 2026 22:29 926 3

  • футбол-
  • англия-
  • кевин кийгън-
  • рак

Кевин Кийгън наскоро бе приет в болница за допълнителни изследвания поради продължаващи оплаквания в коремната област

Английска футболна легенда е диагностициран с рак - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Футболният свят бе разтърсен от новината, че емблематичният бивш нападател на Ливърпул и националния отбор на Англия Кевин Кийгън е диагностициран с рак.

В официално изявление, разпространено от името на семейството на 74-годишния Кийгън, се казва:

„Кевин Кийгън наскоро бе приет в болница за допълнителни изследвания поради продължаващи оплаквания в коремната област. Направените проучвания разкриха диагноза рак, за която Кевин ще подлежи на лечение.“

Семейството на двукратния носител на Златната топка изрази своята благодарност към лекарите за бързата намеса и полаганите грижи. В изявлението се подчертава, че в този труден момент близките му умоляват за пълно спокойствие и неприкосновеност на личния им живот и няма да правят по-нататъшни коментари.

Кевин Кийгън остава една от най-големите фигури в историята на британския футбол. С екипа на Ливърпул той спечели три титли на Англия, Купата на европейските шампиони и две Купи на УЕФА, преди да се превърне в истинска икона и като мениджър.

Освен за Ливърпул играе още за отбори като Хамбургер, Саутхемптън, Нюкасъл и други.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Неподписан

    0 4 Отговор
    Каква добра вест,йош един ингилиз по-малко...

    Коментиран от #2

    22:44 07.01.2026

  • 2 Офф

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Неподписан":

    Добре, че си достатъчно зле, да не можеш да осъзнаеш колко си зле. Знаеш ли, че дневно средно 280 българака се срещат със свети Пепи! А сега се радвай.

    23:16 07.01.2026

  • 3 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Помня го. Фен му бях. Голям футболист.

    23:35 07.01.2026

