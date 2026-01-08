Новини
Тръмп готви среща с президента на Колумбия Густаво Петро в Белия дом

8 Януари, 2026 06:52, обновена 8 Януари, 2026 06:58 1 099 11

Двамата вече разговаряли по телефона

Тръмп готви среща с президента на Колумбия Густаво Петро в Белия дом - 1
Густаво Петро, Снимка: ЕПА/БГНЕС
БНР БНР

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се подготвя негова среща с колегата му от Колумбия Густаво Петро в Белия дом, предаде БНР.

Тръмп обяви, че е разговарял с Петро по телефона, а обаждането е било с цел той "да обясни ситуацията с наркотиците и други несъгласия, които имаме".

Преди дни в разговор с журналисти по темата за действията на Вашингтон във Венецуела американският президент определи колумбийския си колега като болен човек, който се занимава с производство на дрога и я продава в Съединените щати. Тогава той каза още, че възможността за операция в страната "звучи добре".

Си Ен Ен съобщава, че колумбийци са излезли по улиците на Богота на протест срещу Вашингтон и Тръмп. Според един от тях страната му е суверенна, а не колония.

По отношение на Венецуела американският президент каза, че местните власти са се съгласили да използват приходите от продажбата на петрола, за да купуват само американски стоки. Сред тях са селскостопанска продукция, медицински изделия и техника за подобряване на енергийната система.

Заместникът на Доналд Тръмп Джей Ди Ванс пък каза в интервю за "Фокс нюз", че Вашингтон контролира латиноамериканската държава чрез парите и на нея ще ѝ бъде позволено да продава петрол, докато служи на интересите на Америка.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 рижия

    13 1 Отговор
    ела ти за да не идвам аз и пандиз палас.

    07:00 08.01.2026

  • 2 Красимир Петров

    11 3 Отговор
    Колумбия е следващата

    07:04 08.01.2026

  • 3 Антидемократ

    18 1 Отговор
    Вече няма да ги взимат от домовете им,сами ще се явяват само с призовка от лудия.

    07:06 08.01.2026

  • 4 След Хитлер

    16 1 Отговор
    всичкото зло идва от Сащ!

    Коментиран от #6

    07:13 08.01.2026

  • 5 Задържане

    15 1 Отговор
    Кани колумбийския президент в Белия дом, за да го арестува по-лесно

    07:18 08.01.2026

  • 6 Офльоф

    1 3 Отговор

    До коментар #4 от "След Хитлер":

    Ти изобщо прочел ли си две книжки на кръст? Какво зло е дошло от Хитлер за България?

    07:30 08.01.2026

  • 7 ГанЯ

    10 1 Отговор
    В онези години имаше една песен - Застраховайте при нас, да не дойдем Нийл при вас😁

    07:31 08.01.2026

  • 8 Гочето

    6 1 Отговор
    Колумбиецът трябва да е луд, за да отиде. Ще му нахлузят чувала на главата още на пистата на летището.

    07:34 08.01.2026

  • 9 Пийпинг ТОМ

    3 1 Отговор
    А ще звънне ли на ББ и ДП , за да ги привика и тях ?

    07:52 08.01.2026

  • 10 Генералче с черно мундирче

    3 0 Отговор
    Да не излиза. Ще го арестуват и съдят като Мадуро.

    08:46 08.01.2026

  • 11 Джими Фалън

    0 0 Отговор
    ОТ Тему, на снимката

    08:52 08.01.2026