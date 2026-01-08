Тръмп готви среща с президента на Колумбия Густаво Петро в Белия дом

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че се подготвя негова среща с колегата му от Колумбия Густаво Петро в Белия дом, предаде БНР.

Тръмп обяви, че е разговарял с Петро по телефона, а обаждането е било с цел той "да обясни ситуацията с наркотиците и други несъгласия, които имаме".



Преди дни в разговор с журналисти по темата за действията на Вашингтон във Венецуела американският президент определи колумбийския си колега като болен човек, който се занимава с производство на дрога и я продава в Съединените щати. Тогава той каза още, че възможността за операция в страната "звучи добре".



Си Ен Ен съобщава, че колумбийци са излезли по улиците на Богота на протест срещу Вашингтон и Тръмп. Според един от тях страната му е суверенна, а не колония.



По отношение на Венецуела американският президент каза, че местните власти са се съгласили да използват приходите от продажбата на петрола, за да купуват само американски стоки. Сред тях са селскостопанска продукция, медицински изделия и техника за подобряване на енергийната система.



Заместникът на Доналд Тръмп Джей Ди Ванс пък каза в интервю за "Фокс нюз", че Вашингтон контролира латиноамериканската държава чрез парите и на нея ще ѝ бъде позволено да продава петрол, докато служи на интересите на Америка.