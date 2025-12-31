Манчестър Юнайтед се препъна срещу аутсайдера Уулвърхемптън

В мач от 19-ия кръг на английската Висша лига, Манчестър Юнайтед не успя да надделее над закъсалия Уулвърхемптън, завършвайки 1:1 пред собствена публика на "Олд Трафорд".

Срещата започна с очакван натиск от страна на домакините, които откриха резултата в 27-ата минута чрез Джошуа Зиркзее. Младият нападател демонстрира хладнокръвие и прати топката в мрежата на "вълците", давайки надежда за лесна победа.

Уулвърхемптън обаче не се предаде и точно преди почивката, в 45-ата минута, Ладислав Крейчи изравни резултата след бърза контраатака, оставяйки защитата на Юнайтед без отговор. Това попадение се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.

След този неочакван развой, Манчестър Юнайтед остава на шеста позиция във временното класиране с 30 точки, докато Уулвърхемптън продължава да заема последното място с едва 3 точки, спечелени от три равенства.