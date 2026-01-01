Вълнуващ обрат донесе на Кот д’Ивоар първото място в групата след напрегната битка с Габон

В последния двубой от груповата фаза на Купата на африканските нации, Кот д’Ивоар извоюва победа с 3:2 над Габон, която им осигури лидерската позиция в групата. Срещата предложи истински футболен трилър, изпълнен с обрати и емоции до последната минута.

Габон започна силно и поведе с два бързи гола – първо Гелор Канга откри резултата още в 11-ата минута, а малко след това, в 22-рата, Денис Буанга удвои аванса на своя отбор.

Изглеждаше, че гостите ще контролират ситуацията, но Кот д’Ивоар не се предаде. В 44-ата минута Жан-Филип Красо намали изоставането, а в 84-ата Еван Гесон изравни резултата, връщайки надеждите на своите фенове.

Кулминацията настъпи в добавеното време, когато Базумана Туре донесе пълния обрат и реши изхода на срещата.

Интересен момент бе и отмененият гол на Ян Диоманде за Кот д’Ивоар, който бе анулиран след преглед с ВАР заради засада. Въпреки това, успехът бе достатъчен, за да класира „слоновете“ на осминафиналите, където ги очаква сблъсък с Буркина Фасо.

Габон приключва участието си в турнира, заемайки последното място в групата.