Новини
Спорт »
Световен футбол »
Мароко вкарва 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030

Мароко вкарва 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030

20 Януари, 2026 08:29 398 0

  • купата на африканските нации-
  • мароко-
  • футбол-
  • португалия-
  • испания

Пет от съораженията бяха домакини на мачовете за Купата на африканските нации

Мароко вкарва 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030 - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Успешното провеждане на Купата на африканските нации от Мароко означава, че не бива да има скептицизъм относно способността на страната да бъде съвместен домакин на Световното първенство заедно с Португалия и Испания през 2030 година, дори ако финалът в неделя беше помрачен от загубата на домакините, пише в анализ агенция “Ройтерс”.

Впечатляващите стадиони, лесните транспортни връзки и добре изградената туристическа инфраструктура гарантираха, че турнирът с 24 отбора ще премине без големи проблеми и успокои всички съмняващи се относно Мондиала след четири години. Мароко планира да използва шест стадиона през 2030-а и пет от тях бяха домакини на мачовете за Купата на африканските нации.

„Гранд Стад“ в Танжер с капацитет 75 хиляди души е впечатляващо съоръжение в северния крайбрежен град, на по-малко от час пътуване с ферибот от Испания.

В неделния финал Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения, след като домакините пропуснаха дузпа в края на 90-те минути чрез Браим Диас. Мачът се игра на „Стад Мулай Абдела“ в столицата Рабат, който има капацитет от 69 500 души. Зрителите на финала бяха 66 526.

Стадионите в Агадир, Фес и Маракеш също предложиха отлични условия, но ще бъдат реновирани през следващите няколко години. Но безспорно най-впечатляващ е Стадион „Хасан II“, който е в процес на изграждане, с капацитет 115 000 души в покрайнините на Казабланка, който Мароко се надява да бъде избран за домакин на финала пред мадридския „Сантяго Бернабеу“.

Мароко ще похарчи 1,4 милиарда долара за шестте стадиона. Планирани са и обширни инвестиции в летища, като около 10 марокански града вече осъществяват директни въздушни връзки с Европа, а много нискобюджетни авиокомпании предлагат полети до кралството. Планирано е и удължаване на единствената високоскоростна железница в Африка, която вече осигурява удобно тричасово пътуване от Танжер до Казабланка, както и на юг до Агадир и Маракеш.

Мароко се надява всичко това да модернизира градовете и да стимулира икономиката, но водените от младежите вълнения миналия септември разкриха дълбоко вкоренен гняв заради бедността и обществените услуги на фона на амбициозните инфраструктурни проекти. Протестите разкриха предизвикателство пред властите да поддържат реда и темпото на икономическо развитие, като същевременно подобряват международния имидж на Мароко преди Световното първенство по футбол.

Страната се отличава от другите арабски икономики като наля милиарди в пътища, железопътни линии, пристанища, възобновяема енергия и производство.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ