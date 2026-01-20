Мароко вкарва 1,4 млрд. долара в шестте стадиона за Мондиал 2030

Успешното провеждане на Купата на африканските нации от Мароко означава, че не бива да има скептицизъм относно способността на страната да бъде съвместен домакин на Световното първенство заедно с Португалия и Испания през 2030 година, дори ако финалът в неделя беше помрачен от загубата на домакините, пише в анализ агенция “Ройтерс”.

Впечатляващите стадиони, лесните транспортни връзки и добре изградената туристическа инфраструктура гарантираха, че турнирът с 24 отбора ще премине без големи проблеми и успокои всички съмняващи се относно Мондиала след четири години. Мароко планира да използва шест стадиона през 2030-а и пет от тях бяха домакини на мачовете за Купата на африканските нации.

„Гранд Стад“ в Танжер с капацитет 75 хиляди души е впечатляващо съоръжение в северния крайбрежен град, на по-малко от час пътуване с ферибот от Испания.

В неделния финал Сенегал победи Мароко с 1:0 след продължения, след като домакините пропуснаха дузпа в края на 90-те минути чрез Браим Диас. Мачът се игра на „Стад Мулай Абдела“ в столицата Рабат, който има капацитет от 69 500 души. Зрителите на финала бяха 66 526.

Стадионите в Агадир, Фес и Маракеш също предложиха отлични условия, но ще бъдат реновирани през следващите няколко години. Но безспорно най-впечатляващ е Стадион „Хасан II“, който е в процес на изграждане, с капацитет 115 000 души в покрайнините на Казабланка, който Мароко се надява да бъде избран за домакин на финала пред мадридския „Сантяго Бернабеу“.

Мароко ще похарчи 1,4 милиарда долара за шестте стадиона. Планирани са и обширни инвестиции в летища, като около 10 марокански града вече осъществяват директни въздушни връзки с Европа, а много нискобюджетни авиокомпании предлагат полети до кралството. Планирано е и удължаване на единствената високоскоростна железница в Африка, която вече осигурява удобно тричасово пътуване от Танжер до Казабланка, както и на юг до Агадир и Маракеш.

Мароко се надява всичко това да модернизира градовете и да стимулира икономиката, но водените от младежите вълнения миналия септември разкриха дълбоко вкоренен гняв заради бедността и обществените услуги на фона на амбициозните инфраструктурни проекти. Протестите разкриха предизвикателство пред властите да поддържат реда и темпото на икономическо развитие, като същевременно подобряват международния имидж на Мароко преди Световното първенство по футбол.

Страната се отличава от другите арабски икономики като наля милиарди в пътища, железопътни линии, пристанища, възобновяема енергия и производство.