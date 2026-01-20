Мароко настоява за служебна загуба на Сенегал: Какво предвижда член 82 и какви са шансовете за успех?

Вълна от напрежение в африканския футбол след финала за Купата на африканските нации, където Мароко официално поиска служебна загуба за Сенегал. Причината: сенегалските футболисти напуснаха терена за повече от четвърт час – действие, което според мароканската федерация нарушава строгите разпоредби на турнира.

В разгара на драматичния сблъсък, сенегалските играчи и треньорският щаб изненадващо напуснаха игрището, оставяйки мароканците в недоумение. Този неочакван ход, твърдят от Мароко, е повлиял негативно на техния отбор, а най-потърпевш се оказал Браим Диас, който след прекъсването пропусна решителната дузпа.

Мароканската федерация се позовава на член 82, глава 35 от регламента на турнира, който ясно постановява: ако даден отбор напусне терена без разрешение на съдията или откаже да продължи участието си, той автоматично губи мача и бива елиминиран от надпреварата. В подкрепа на своята позиция, мароканците изтъкват и поведението на сенегалския футболист Ибрахим Мбайе, който в социалните мрежи изрази недоволството си с думите „Ограбват ни“, макар по-късно да се извини.

Следващият член – 83 – допълва, че ако отбор не се яви на терена в рамките на 15 минути след началния час, съдията е длъжен да отбележи отсъствието, а крайното решение се взема от организационния комитет. Всички тези детайли са част от аргументите, които Мароко ще представи пред ФИФА и КАФ.

Въпреки сериозността на обвиненията, експерти смятат, че е малко вероятно Сенегал да бъде дисквалифициран или титлата да остане без носител. Причината – мачът бе подновен със съгласието на съдията и двата отбора, което усложнява юридическата битка на Мароко. Все пак, не се изключва възможността за строги дисциплинарни мерки срещу сенегалски официални лица, замесени в инцидента, който вече се нарежда сред най-скандалните моменти в историята на африканския футбол.

Сега топката е в полето на ФИФА и КАФ, които трябва да преценят дали има основание за служебна загуба на Сенегал.