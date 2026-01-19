Мароко стартира съдебна битка след драматичния финал на Купата на африканските нации

Кралската мароканска футболна федерация официално обяви, че ще търси правна отговорност за събитията по време на финалния сблъсък за Купата на африканските нации, състоял се в Рабат в неделя вечер. Мачът, който противопостави домакините от Мароко на националния отбор на Сенегал, се превърна в истинска арена на спорове и емоции, след като сенегалските футболисти напуснаха терена в знак на протест срещу отсъдена дузпа, но впоследствие се завърнаха и триумфираха с минимална победа 1:0 след продължения.

В официално изявление, разпространено до медиите, мароканската федерация подчерта, че ще се обърне към Африканската футболна конфедерация (CAF) и ФИФА, настоявайки за разследване на действията на сенегалския тим и обстоятелствата около спорната дузпа.

„Това напускане на терена и последвалите събития оказаха сериозно въздействие върху нормалното протичане на срещата и представянето на нашите играчи“, се казва в позицията на федерацията, цитирана от Reuters.

Въпреки че не се уточнява какви точно резултати търси Мароко с тази жалба, ясно е, че страната иска да изрази категоричен протест срещу развоя на финала и да защити интересите на своя национален отбор. Междувременно, президентът на ФИФА Джани Инфантино и ръководството на CAF не останаха безучастни към скандалните сцени на терена и по трибуните. В свои изказвания те остро разкритикуваха поведението на сенегалските футболисти, треньорския щаб и част от феновете, подчертавайки, че подобни прояви на агресия и напускане на игрището са абсолютно недопустими във футбола.

„Станахме свидетели на неприемливи действия както от страна на някои състезатели и треньори, така и от определени привърженици. Категорично осъждаме подобно поведение“, заяви Инфантино.

От Африканската футболна конфедерация потвърдиха, че вече се извършва щателен преглед на видеозаписите от мача и предстои да бъдат предприети дисциплинарни мерки срещу виновните лица. Организацията подчерта, че няма да толерира никакви прояви на неспортсменство и ще наложи съответните санкции.