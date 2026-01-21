Сенегалските национали получиха по 1,5 декара земя за награда

Сенегалските национали, които триумфираха в турнира за Купата на африканските нации в Мароко, ще получат солиден финансов бонус от по 115 000 евро. Освен това те ще се сдобият и с по 1500 кв/м земя от популярния туристически регион в страната Petite Côte (Малкият бряг - от френски).

Това обяви президентът на Сенегал Басиру Диомайе Файе по време на празненствата след успеха в надпреварата.

Petite Côte е крайбрежен район до Атлантическия океан, намиращ се на юг от столицата Дакар. Той е известен с плажовете си, курортите и рибарски селища.

Парчета от въпросното място ще получат и други, а не само футболистите. Членовете на федерацията ще се сдобият с по един декар, както и с по 75 000 евро премия.

Оказва се, че са предвидени бонуси и за министрите на Сенегал, които са били с делегацията на тима в Мароко. Макар да не са помогнали с нищо, освен с морална подкрепа, те също ще получат земя на Petite Côte и ще си разделят сумата от 465 000 евро.