Бивш селекционер на Мароко за Браим Диас: „Липса на уважение към цял един народ“

21 Януари, 2026 07:46 545 0

“Не изпитвам никакво съчувствие към Браим”, сподели той

Бивш селекционер на Мароко за Браим Диас: „Липса на уважение към цял един народ“ - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Бившият селекционер на националния отбор на Мароко Ерве Ренар отправи тежки критики към Браим Диас след пропуснатата дузпа, която се оказа решаваща за загубата на финала на Купата на Африка. Според френския специалист грешката не е просто спортен неуспех, а проява на неуважение към цяла една нация.

„Всеки има право да изпусне дузпа, но в този случай нямам никакво съчувствие към Браим“, заяви Ренар в интервю за “Le Parisien”. „Той прояви неуважение към цял един народ, към държава, която чака този трофей от 50 години.“

Френският треньор даде и личен пример, припомняйки подобен случай от собствената си кариера: „Веднъж ми се случи нещо подобно. Играч изпълни дузпа тип ‘Паненка’ и я пропусна. Помолих го да дойде с мен на пресконференцията и лично да се извини на всички.“

След вълната от критики Браим Диас реагира в социалните мрежи, като публикува в Инстаграм черно-бяла снимка под дъжда, придружена от извинение към феновете и съотборниците си.


