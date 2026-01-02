Новини
Гьозтепе финализира изходящ трансфер

2 Януари, 2026 13:53 643 1

  • гьозтепе-
  • станимир стоилов-
  • трансферния пазар -
  • турция-
  • ахмед илдъз-
  • чорум

С тези промени клубът демонстрира амбиция да изгради конкурентен отбор, който да се бори за челните позиции в първенството

Гьозтепе финализира изходящ трансфер - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, продължава да бъде сред най-активните участници на трансферния пазар в Турция. Днес стана ясно, че клубът се разделя с полузащитника Ахмед Илдъз, който ще продължи кариерата си във втородивизионния Чорум.

29-годишният халф подписа контракт за 18 месеца с новия си отбор, а според турските медии сумата по сделката възлиза на около половин милион евро. Илдъз, който през настоящия сезон рядко получаваше шанс за изява под ръководството на Стоилов, записа едва осем участия във всички турнири, като само веднъж започна като титуляр.

Този трансфер е поредната стъпка в обновяването на състава на „жълто-червените“. В последните дни Гьозтепе вече подсили средната си линия с офанзивния полузащитник Алекси Антунес от швейцарския Сервет, а нападателят Гилерме Луиз от Сеара също е на прага да облече екипа на турския клуб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
  • 1 Хасковси каун

    0 0 Отговор
    Какво ни занимавате се тоя селянин и тия турци

    14:20 02.01.2026

