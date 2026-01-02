Гьозтепе финализира изходящ трансфер

Гьозтепе, воден от българския специалист Станимир Стоилов, продължава да бъде сред най-активните участници на трансферния пазар в Турция. Днес стана ясно, че клубът се разделя с полузащитника Ахмед Илдъз, който ще продължи кариерата си във втородивизионния Чорум.

29-годишният халф подписа контракт за 18 месеца с новия си отбор, а според турските медии сумата по сделката възлиза на около половин милион евро. Илдъз, който през настоящия сезон рядко получаваше шанс за изява под ръководството на Стоилов, записа едва осем участия във всички турнири, като само веднъж започна като титуляр.

Този трансфер е поредната стъпка в обновяването на състава на „жълто-червените“. В последните дни Гьозтепе вече подсили средната си линия с офанзивния полузащитник Алекси Антунес от швейцарския Сервет, а нападателят Гилерме Луиз от Сеара също е на прага да облече екипа на турския клуб.

Kamuoyunun Bilgisine



Oyuncumuz Ahmed Ildız'ın, A. Çorum FK'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.



Ahmed'e kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, yeni takımında ve futbol kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/yoMLl9yj74 — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) December 30, 2025