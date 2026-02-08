Новини
Промяна има в родния футбол! – След 14 години вече не иска КАЛ!

Естествено, че терените ни са под всякакво ниво на нормалност

Промяна има в родния футбол! – След 14 години вече не иска КАЛ! - 1
Снимка: facebook
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

В българският футбол винаги е било интересно на голяма степен. Началото на пролетния дял не направи изключение в това отношение.

Месецът е февруари, мачовете започнаха, има кал! Тази КАЛ сякаш е от вчера. Нея не я е имало 14 години назад. В тях /годините назад/ терените си бяха на ниво Шампионска лига – минимум! От тази година са кални, разорани, наводнени и неставащи за футбол.

Така изглежда от вече двете официални становища изказани от хегемона Лудогорец Разград. Те 14 сезона си печелиха титлите само на „зелени килими”. Всичко беше „цветя и рози” и нови … купи.

Е, имаше един треньор дето си говореше и всички му се подиграваха, че „плачел” за терените. Шампионски становища, камо ли подкрепа към неговата визия за игрищата и базите, не се чуваха тогава.

Сега годината вече е 2026-а и в нея материалната база изведнъж не става. До есента ставаше, но „тежката зима” я съсипа… И какво да последва от тази „лоша” зима – декларации, искане на оставки, мнения.

Естествено, че терените ни са под всякакво ниво на нормалност. Това важи с пълна сила за цялата ни не само футболна, а и спортна инфраструктура. Това обаче е състоянието в последните повече от 25 години – не е от вчера, не е от зимата.

Интересен е обаче моментът, в който се надига този въпрос и то с голяма сила. Ако беше повдигнат от 14-кратните шампиони в годините назад щеше да е повече от нормално, но в сегашната ситуация – 7 точки изоставане и явна неподкрепа към ръководството на БФС – поне така изглежда на пръв поглед от разпространените становища, е някак си неудачно.


  • 1 Цесекар

    13 0 Отговор
    Хегемонът(Домуса)явно за първи път в последните 14 години му се налага да участва в ненагласено първенство,без негово БФС,съдии,комисии.Само в банановите страни има такава серия от титли на един отбор.Виждаме и на какво дередже в националния отбор.Въобще нещата си се подреждат.

    23:17 08.02.2026

  • 2 Питайте

    7 0 Отговор
    Борис оффффф...къде са €....

    Коментиран от #5

    00:14 09.02.2026

  • 3 Некакъв

    7 0 Отговор
    Трябва да се поддържат стадионите. Никой нищо не казва, затова са като орани ниви и все по-лошо става. Трябваше някой да се обади. Разбира се проблема е, че от Лудогорец се оплакват и затова някои хора ще ги плюят. Но са прави- никакъв футбол не се играе и е опасно за играчите.

    00:19 09.02.2026

  • 4 Мой

    6 2 Отговор
    Коги яде кюфтетата не рива!
    Построи му Боку стадион, с общината му го хариза!
    Купи всички спортни телевизии и си стана монополист. Трябваше да има по 7 камери на мач, ама и три понякога са много.
    Вдига си цените кога си иска и на никой не му стиска и копче да му каже.
    А тръбите за Южен поток, на чий док (и как така го придоби, явно е имал ясновидски способности) стояха и държавата наем му плащаше.

    00:44 09.02.2026

  • 5 Бойко Българоубиец

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Питайте":

    В дубай що? 😏

    01:00 09.02.2026

  • 6 Истината

    5 1 Отговор
    Ботев Пловдив са отбор на Пеевски. Филипов е местния дерибей на Пеевски

    Коментиран от #7

    01:47 09.02.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 7676

    0 0 Отговор
    Писал един журналист. Още преди
    години Домусчиев повдигна
    въпроса за стадионите и битовите
    условия за футболистите.Думите
    му бяха, че идват чужденци в
    отборите и после ни разнасят по
    света в какво състояние са
    спортните съоръжения.Той се
    пребори и стадионите да бъдат
    оборудвани с осветление.Системата ВАР също
    е негова заслуга.Първи скочи срещу него Венци Стефанов, сега
    скача и Крушарски. Държавата
    построила стадиона в Разград.
    А на ЦСКА, на Левски, пловдивските отбори държавата
    не участва ли.В края на краищата
    след като някои искат да плащат
    да гледат кални борби, това е
    техният избор.Ама сега понеже
    нямало да станат шампиони,
    затова повдигнала въпроса. Сякаш Домусчиев е твърдял, че
    ще бъдат вечни шампиони.

    06:25 09.02.2026

