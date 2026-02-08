Промяна има в родния футбол! – След 14 години вече не иска КАЛ!

В българският футбол винаги е било интересно на голяма степен. Началото на пролетния дял не направи изключение в това отношение.
Месецът е февруари, мачовете започнаха, има кал! Тази КАЛ сякаш е от вчера. Нея не я е имало 14 години назад. В тях /годините назад/ терените си бяха на ниво Шампионска лига – минимум! От тази година са кални, разорани, наводнени и неставащи за футбол.
Така изглежда от вече двете официални становища изказани от хегемона Лудогорец Разград. Те 14 сезона си печелиха титлите само на „зелени килими”. Всичко беше „цветя и рози” и нови … купи.
Е, имаше един треньор дето си говореше и всички му се подиграваха, че „плачел” за терените. Шампионски становища, камо ли подкрепа към неговата визия за игрищата и базите, не се чуваха тогава.
Сега годината вече е 2026-а и в нея материалната база изведнъж не става. До есента ставаше, но „тежката зима” я съсипа… И какво да последва от тази „лоша” зима – декларации, искане на оставки, мнения.
Естествено, че терените ни са под всякакво ниво на нормалност. Това важи с пълна сила за цялата ни не само футболна, а и спортна инфраструктура. Това обаче е състоянието в последните повече от 25 години – не е от вчера, не е от зимата.
Интересен е обаче моментът, в който се надига този въпрос и то с голяма сила. Ако беше повдигнат от 14-кратните шампиони в годините назад щеше да е повече от нормално, но в сегашната ситуация – 7 точки изоставане и явна неподкрепа към ръководството на БФС – поне така изглежда на пръв поглед от разпространените становища, е някак си неудачно.
1 Цесекар
23:17 08.02.2026
2 Питайте
Коментиран от #5
00:14 09.02.2026
3 Некакъв
00:19 09.02.2026
4 Мой
Построи му Боку стадион, с общината му го хариза!
Купи всички спортни телевизии и си стана монополист. Трябваше да има по 7 камери на мач, ама и три понякога са много.
Вдига си цените кога си иска и на никой не му стиска и копче да му каже.
А тръбите за Южен поток, на чий док (и как така го придоби, явно е имал ясновидски способности) стояха и държавата наем му плащаше.
00:44 09.02.2026
5 Бойко Българоубиец
До коментар #2 от "Питайте":В дубай що? 😏
01:00 09.02.2026
6 Истината
Коментиран от #7
01:47 09.02.2026
8 7676
години Домусчиев повдигна
въпроса за стадионите и битовите
условия за футболистите.Думите
му бяха, че идват чужденци в
отборите и после ни разнасят по
света в какво състояние са
спортните съоръжения.Той се
пребори и стадионите да бъдат
оборудвани с осветление.Системата ВАР също
е негова заслуга.Първи скочи срещу него Венци Стефанов, сега
скача и Крушарски. Държавата
построила стадиона в Разград.
А на ЦСКА, на Левски, пловдивските отбори държавата
не участва ли.В края на краищата
след като някои искат да плащат
да гледат кални борби, това е
техният избор.Ама сега понеже
нямало да станат шампиони,
затова повдигнала въпроса. Сякаш Домусчиев е твърдял, че
ще бъдат вечни шампиони.
06:25 09.02.2026