Промяна има в родния футбол! – След 14 години вече не иска КАЛ!

В българският футбол винаги е било интересно на голяма степен. Началото на пролетния дял не направи изключение в това отношение.

Месецът е февруари, мачовете започнаха, има кал! Тази КАЛ сякаш е от вчера. Нея не я е имало 14 години назад. В тях /годините назад/ терените си бяха на ниво Шампионска лига – минимум! От тази година са кални, разорани, наводнени и неставащи за футбол.

Така изглежда от вече двете официални становища изказани от хегемона Лудогорец Разград. Те 14 сезона си печелиха титлите само на „зелени килими”. Всичко беше „цветя и рози” и нови … купи.

Е, имаше един треньор дето си говореше и всички му се подиграваха, че „плачел” за терените. Шампионски становища, камо ли подкрепа към неговата визия за игрищата и базите, не се чуваха тогава.

Сега годината вече е 2026-а и в нея материалната база изведнъж не става. До есента ставаше, но „тежката зима” я съсипа… И какво да последва от тази „лоша” зима – декларации, искане на оставки, мнения.

Естествено, че терените ни са под всякакво ниво на нормалност. Това важи с пълна сила за цялата ни не само футболна, а и спортна инфраструктура. Това обаче е състоянието в последните повече от 25 години – не е от вчера, не е от зимата.

Интересен е обаче моментът, в който се надига този въпрос и то с голяма сила. Ако беше повдигнат от 14-кратните шампиони в годините назад щеше да е повече от нормално, но в сегашната ситуация – 7 точки изоставане и явна неподкрепа към ръководството на БФС – поне така изглежда на пръв поглед от разпространените становища, е някак си неудачно.