Филип Кръстев с първи думи след трансфера в Гьозтепе

6 Февруари, 2026 22:49 1 367 0

Футболистът отново ще работи със Станимир Стоилов

Филип Кръстев с първи думи след трансфера в Гьозтепе - 1
Снимка: Instagram
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национал Филип Кръстев официално облече екипа на турския Гьозтепе, а първите му думи след трансфера излъчиха неподправен ентусиазъм и амбиция. Младият полузащитник, който вече е работил със Станимир Стоилов в Левски, отново ще се срещне с опитния треньор, този път на турска земя.

"Много съм щастлив и развълнува, че съм част от този страхотен клуб! Хайде", написа Кръстев в профилите си в социалните мрежи, като не скри вълнението си от предстоящото приключение.

Договорът на българския халф е под наем от белгийския Ломел до края на сезона, като турският тим запазва опцията да го привлече за постоянно през лятото. Това дава възможност на Кръстев да се докаже в един от най-амбициозните клубове в Турция и да затвърди мястото си сред елита.

Очаква се Фуфу, както е известен сред феновете, да направи своя дебют за „жълто-червените“ още тази неделя, когато Гьозтепе гостува на Коняспор в ключов мач от първенството.



Оценка 5 от 3 гласа.
Оценка 5 от 3 гласа.
