Гьозтепе на Мъри Стоилов се спъна срещу Кайзериспор

15 Февруари, 2026 19:13 583 0

Двата тима направиха нулево реми

Отборът на Станимир Стоилов – Гьозтепе – направи грешна стъпка на свой терен, след като завърши 0:0 срещу Кайзериспор, съобщава БТА. Сред титулярите за домакините от Измир бе националът Филип Кръстев, който остана на терена почти до края и бе заменен в добавеното време от Таха Алтикардеш. Пълни 90 минути записа и бившият защитник на ЦСКА 1948 Елитон.

Гьозтепе вече осем поредни мача е без поражение, но честите равенства възпрепятстват изкачването в класирането. Тимът заема четвърта позиция с 41 точки от 22 срещи. Преднината пред Бешикташ е четири точки, макар и истанбулският гранд да е с мач по-малко, докато изоставането от третия Трабзонспор също е четири точки.

Срещу предпоследния в таблицата Кайзериспор, който се намира в зоната на изпадащите с 16 точки, домакините пропуснаха отлична възможност да прибавят нови три пункта към актива си.


Турция
