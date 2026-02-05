Ботев Пловдив официално взе под наем талант на Гьозтепе

Ботев Пловдив и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано, обявиха "канарчетата".
19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в „жълто-черния“ клуб за срок от 1 година.
Младият футболист проведе подготовка с „канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.
Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.
1 Новичок
Коментиран от #2
18:32 05.02.2026
2 Ъхъ
До коментар #1 от "Новичок":Тук да бавнозагряващи и бавноразвиващи се! Тежка олигофрения!
Коментиран от #4
19:11 05.02.2026
3 Митьо кьора
19:40 05.02.2026
4 Самогон
До коментар #2 от "Ъхъ":Визираш авторката...нали ?
19:42 05.02.2026
5 Черен
19:43 05.02.2026
6 ГОСТ
20:43 05.02.2026
7 Еееххх
20:53 05.02.2026
8 Хи хи хи
21:24 05.02.2026