Ботев Пловдив официално взе под наем талант на Гьозтепе

5 Февруари, 2026 18:29 773 8

19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в „жълто-черния“ клуб за срок от 1 година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано, обявиха "канарчетата".

19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в „жълто-черния“ клуб за срок от 1 година.

Младият футболист проведе подготовка с „канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.

Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.


  • 1 Новичок

    2 0 Отговор
    Ма той отдавна е взет бре мисссирко ,даже и подготовка е провел.Пфу...

    Коментиран от #2

    18:32 05.02.2026

  • 2 Ъхъ

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Новичок":

    Тук да бавнозагряващи и бавноразвиващи се! Тежка олигофрения!

    Коментиран от #4

    19:11 05.02.2026

  • 3 Митьо кьора

    3 0 Отговор
    Мааллеейй тоя ако не са му жълтите ивици и надписа на екипа му...не мога да го видя бре...

    19:40 05.02.2026

  • 4 Самогон

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ъхъ":

    Визираш авторката...нали ?

    19:42 05.02.2026

  • 5 Черен

    0 0 Отговор
    Маймун

    19:43 05.02.2026

  • 6 ГОСТ

    1 0 Отговор
    гоьз моюз дават талантите си под наем но вземат Кръстев под наем. или таланта им не струва и с парите от наема си осигуряват по качествен играч едно от двете е. Кръстев е поне качествен играч но до кога ще позволява да го разиграват като кукла на конци всички го вземат под наем с опция за откупуване но най си. по тоя начин няма как да се наложи и ще го използват от наем на наем за да си върнат парите и годинките си вървят след това чао

    20:43 05.02.2026

  • 7 Еееххх

    0 0 Отговор
    Ако Славният ни Ботев имаше такива четници...щяхме да се освободим още през ...1876-та...сами...

    20:53 05.02.2026

  • 8 Хи хи хи

    0 0 Отговор
    То в Ботяв не остана и един бледолик бре.🤣

    21:24 05.02.2026

