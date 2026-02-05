Ботев Пловдив официално взе под наем талант на Гьозтепе

Ботев Пловдив и Гьозтепе подписаха трансферно споразумение за футболиста Закария Тиндано, обявиха "канарчетата".

19-годишният краен защитник ще играе като преотстъпен в „жълто-черния“ клуб за срок от 1 година.

Младият футболист проведе подготовка с „канарчетата“, като взе участие в контролните срещи на тима.

Закария Тиндано ще играе с №41 в Ботев Пловдив.