Денислава Глушкова на четвъртфинал на двойки в Анталия

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юдзя Хуанг разгромиха на старта с 6:0, 6:1 Лая Пинсак Идалго (Испания) и Суде Улуерен (Турция). Срещата продължи 61 минути.

За място на полуфиналите българката и китайката ще се изправят срещу победителките от двубоя между вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески и Елена Корокозиди (Гърция) и Ева Мария Ворачек (Германия).



Росица Денчева и рускинята Арина Булатова загубиха драматично в първия кръг на двойки с 6:3, 4:6, 6-10 от Тена Лукас (Хърватия) и Андрея Присакариу (Румъния). Срещата продължи час и 48 минути.



За съжаление българското участие на сингъл приключи.

Денислава Глушкова отстъпи на старта на основната схема с 1:6, 5:7 от седмата поставена Аврора Зантедески (Италия). Гергана Топалова загуби с 1:6, 1:6 от Джесика Бертолдо. Росица Денчева постигна две победи в квалификациите, но в третия кръг отстъпи с 5:7, 4:6 на Тена Лукас (Хърватия).



Янаки Милев пък отпадна в първия кръг на сингъл при мъжете в Анталия. Националът на България за Купа „Дейвис" загуби с 2:6, 1:6 от седмия поставен Андрей Чепельов (Русия) за 76 минути.

Вчера Милев все пак се класира за четвъртфиналите на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, ще играят срещу Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран).