Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Денислава Глушкова на четвъртфинал на двойки в Анталия

Денислава Глушкова на четвъртфинал на двойки в Анталия

11 Февруари, 2026 18:44 516 3

  • денислава глушкова-
  • двойки -
  • турнир-
  • анталия -
  • турция

22-годишната българка и китайката Юдзя Хуанг разгромиха Лая Пинсак Идалго и Суде Улуерен

Денислава Глушкова на четвъртфинал на двойки в Анталия - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юдзя Хуанг разгромиха на старта с 6:0, 6:1 Лая Пинсак Идалго (Испания) и Суде Улуерен (Турция). Срещата продължи 61 минути.

За място на полуфиналите българката и китайката ще се изправят срещу победителките от двубоя между вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески и Елена Корокозиди (Гърция) и Ева Мария Ворачек (Германия).


Росица Денчева и рускинята Арина Булатова загубиха драматично в първия кръг на двойки с 6:3, 4:6, 6-10 от Тена Лукас (Хърватия) и Андрея Присакариу (Румъния). Срещата продължи час и 48 минути.


За съжаление българското участие на сингъл приключи.

Денислава Глушкова отстъпи на старта на основната схема с 1:6, 5:7 от седмата поставена Аврора Зантедески (Италия). Гергана Топалова загуби с 1:6, 1:6 от Джесика Бертолдо. Росица Денчева постигна две победи в квалификациите, но в третия кръг отстъпи с 5:7, 4:6 на Тена Лукас (Хърватия).


Янаки Милев пък отпадна в първия кръг на сингъл при мъжете в Анталия. Националът на България за Купа „Дейвис" загуби с 2:6, 1:6 от седмия поставен Андрей Чепельов (Русия) за 76 минути.

Вчера Милев все пак се класира за четвъртфиналите на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под №3 в схемата, ще играят срещу Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран).


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 2 Отговор
    Пиши за биатлона бе ,Геле.Не я пробутвай тая .

    Коментиран от #2

    18:47 11.02.2026

  • 2 на маати

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    на оковръсното?

    18:53 11.02.2026

  • 3 Много добре

    2 0 Отговор
    Се избръснал

    19:11 11.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове