Германски тим хвърли око на стража на Лудогорец

Вратарят на Лудогорец - Хендрик Бонман попадна в полезрението на един от най-емблематичните клубове в Германия – Хамбургер, съобщава Transferfeed.

Тимът, който през 1983 година триумфира с Купата на европейските шампиони и в момента се състезава в Първа Бундеслига, проявява сериозен интерес към германския страж.

Любопитното е, че през изминалото лято Бонман бе в радара и на Байерн Мюнхен, където бе разглеждан като потенциален трети избор под рамката. Въпреки това, трансфер до баварския колос така и не се осъществи.

Сега обаче Хамбургер е готов да отправи официална оферта за подписа на 27-годишния вратар, но само ако се раздели с един от настоящите си пазители, към когото има засилен интерес от английски клубове.

Хендрик Бонман се присъедини към Лудогорец през юли 2024 година, като подписа контракт до лятото на 2027-а. По данни на Transfermarkt, пазарната стойност на германеца в момента възлиза на 750 000 евро.