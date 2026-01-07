Новини
Германски тим хвърли око на стража на Лудогорец

7 Януари, 2026 13:47 530 1

Хамбургер набеляза Хендрик Бонман

Германски тим хвърли око на стража на Лудогорец - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вратарят на Лудогорец - Хендрик Бонман попадна в полезрението на един от най-емблематичните клубове в Германия – Хамбургер, съобщава Transferfeed.

Тимът, който през 1983 година триумфира с Купата на европейските шампиони и в момента се състезава в Първа Бундеслига, проявява сериозен интерес към германския страж.

Любопитното е, че през изминалото лято Бонман бе в радара и на Байерн Мюнхен, където бе разглеждан като потенциален трети избор под рамката. Въпреки това, трансфер до баварския колос така и не се осъществи.

Сега обаче Хамбургер е готов да отправи официална оферта за подписа на 27-годишния вратар, но само ако се раздели с един от настоящите си пазители, към когото има засилен интерес от английски клубове.

Хендрик Бонман се присъедини към Лудогорец през юли 2024 година, като подписа контракт до лятото на 2027-а. По данни на Transfermarkt, пазарната стойност на германеца в момента възлиза на 750 000 евро.


  • 1 Специалист

    0 0 Отговор
    По най бързия начин да го продават или подаряват имаме български вратари много по добри и качествени

    14:55 07.01.2026

