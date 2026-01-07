Лудогорец уреди първото си зимно попълнение - левият бек Винисиус Ногейра. Той идва от шведския Халмстад, като през миналата година е бил под наем в норвежкия Волеренга, за който изигра общо 26 мача в първенството и Купата на страната, а в тях вкара 2 гола и направи 3 асистенции.

Бразилецът пристига по изричното желание на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който познава неговите качества от норвежкото първенство.

Ногейра е юноша на Палмейрас, като е преминал през академиите на Атлетико Минейро и Понте Прета. В началото на 2023 г. прави трансфер в шведския Варбергс, а само година по-късно преминава в Халмстад. После кариерата му преминава през Волеренга, а до дни ще акостира в Лудогорец.