Лудогорец уреди първото си зимно попълнение

7 Януари, 2026 15:30 537 1

  • лудогорец-
  • футбол-
  • винисиус ногейра-
  • халмстад

Бразилецът пристига по изричното желание на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който познава неговите качества от норвежкото първенство

Лудогорец уреди първото си зимно попълнение - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец уреди първото си зимно попълнение - левият бек Винисиус Ногейра. Той идва от шведския Халмстад, като през миналата година е бил под наем в норвежкия Волеренга, за който изигра общо 26 мача в първенството и Купата на страната, а в тях вкара 2 гола и направи 3 асистенции.

Бразилецът пристига по изричното желание на треньора Пер-Матиас Хьогмо, който познава неговите качества от норвежкото първенство.

Ногейра е юноша на Палмейрас, като е преминал през академиите на Атлетико Минейро и Понте Прета. В началото на 2023 г. прави трансфер в шведския Варбергс, а само година по-късно преминава в Халмстад. После кариерата му преминава през Волеренга, а до дни ще акостира в Лудогорец.


  • 1 Тракиец 🇺🇦

    1 0 Отговор
    Домуса зоофил няма да се кротне докато не напълни България с африкански не.гри и ни унищожи расово...тоя бо.клук олигарх трябва вече да бъде спрян със всички възможни средства...този крадлив престъпник милиардер е опасен за националната сигурност

    16:36 07.01.2026

