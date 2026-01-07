Лудогорец с мощен трансфер - връща си голмайстор

Лудогорец ще си върне голмайстора Руан Круз, пишят колегите от Gong.bg. Той идва под наем от Ботафого, които дадоха 10 млн. евро за него само преди година.

Бразилецът с български паспорт не успя да покаже своите качества в родината си, след което отиде под наем в америнакския Реал Солт Лейк. Сега той идва също под наем в Лудогорец - до края на сезона, за да помогне на "орлите" в битката за титлата с Левски.

По-рано днес стана ясно, че разградчани ще привлекат и бразилския бек - Винисиус Ногейра.