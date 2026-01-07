Новини
Спорт »
Бг футбол »
Лудогорец с мощен трансфер - връща си голмайстор

7 Януари, 2026 16:00 744 0

Бразилецът с български паспорт не успя да покаже своите качества в родината си, след което отиде под наем в америнакския Реал Солт Лейк

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Лудогорец ще си върне голмайстора Руан Круз, пишят колегите от Gong.bg. Той идва под наем от Ботафого, които дадоха 10 млн. евро за него само преди година.

Бразилецът с български паспорт не успя да покаже своите качества в родината си, след което отиде под наем в америнакския Реал Солт Лейк. Сега той идва също под наем в Лудогорец - до края на сезона, за да помогне на "орлите" в битката за титлата с Левски.

По-рано днес стана ясно, че разградчани ще привлекат и бразилския бек - Винисиус Ногейра.


