Без голове и без победител: Арсенал и Ливърпул разочароваха в дербито на "Емирейтс"

В един от най-очакваните сблъсъци на 21-ия кръг във Висшата лига, Арсенал и Ливърпул не успяха да зарадват феновете с попадения, завършвайки при нулево равенство на стадион "Емирейтс". Двата гранда демонстрираха предпазлива игра, в която липсваше острота и голови ситуации.

Лондончани, водени от Микел Артета, бяха по-активният тим, но въпреки четирите си точни удара не намериха път към мрежата на Алисон Бекер. Гостите от Мърсисайд, от своя страна, не успяха да отправят нито един точен изстрел към вратата на Давид Рая – нещо необичайно за атакуващата мощ на Ливърпул.

След това реми "артилеристите" продължават да оглавяват класирането с 49 точки, увеличавайки преднината си пред втория Манчестър Сити на 6 пункта. Ливърпул заема четвъртата позиция, изоставайки с 14 точки, но с равен брой изиграни срещи.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore