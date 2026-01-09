Новини
Спорт »
Световен футбол »
Без голове и без победител: Арсенал и Ливърпул разочароваха в дербито на "Емирейтс"

Без голове и без победител: Арсенал и Ливърпул разочароваха в дербито на "Емирейтс"

9 Януари, 2026 00:03 318 0

  • арсенал-
  • ливърпул-
  • висша лига-
  • дерби-
  • нулево равенство-
  • емирейтс-
  • футбол-
  • класиране-
  • точки-
  • микел артета-
  • алисон бекер

"Артилеристите" продължават да оглавяват класирането

Без голове и без победител: Арсенал и Ливърпул разочароваха в дербито на "Емирейтс" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

В един от най-очакваните сблъсъци на 21-ия кръг във Висшата лига, Арсенал и Ливърпул не успяха да зарадват феновете с попадения, завършвайки при нулево равенство на стадион "Емирейтс". Двата гранда демонстрираха предпазлива игра, в която липсваше острота и голови ситуации.

Лондончани, водени от Микел Артета, бяха по-активният тим, но въпреки четирите си точни удара не намериха път към мрежата на Алисон Бекер. Гостите от Мърсисайд, от своя страна, не успяха да отправят нито един точен изстрел към вратата на Давид Рая – нещо необичайно за атакуващата мощ на Ливърпул.

След това реми "артилеристите" продължават да оглавяват класирането с 49 точки, увеличавайки преднината си пред втория Манчестър Сити на 6 пункта. Ливърпул заема четвъртата позиция, изоставайки с 14 точки, но с равен брой изиграни срещи.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ