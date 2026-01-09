Слот: Има леко разочарование, че не спечелихме

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот, призна, че е "леко разочарован" от равенството 0:0 с Арсенал. Той похвали отбора си за доброто представяне, особено през второто полувреме.

„През първото полувреме те бяха отборът, който игра повече в нашата половина, което доведе до центрирания, но не и до чисти голови положения. През второто беше точно обратното – доминирахме с притежанието на топката почти през всичките 45 минути в тяхната половина. Единственото нещо, което може би липсваше от моя страна, или от нашия отбор, отново беше, че въпреки цялото това притежание на топката и всички моменти около наказателното поле, се надявах да създадем още повече шансове. Но срещу отбор като Арсенал, който е в страхотен подем, да покажем такова представяне е нещо, от което съм позитивно настроен.“

Той сподели мнението си и защо мачът се промени през второто полувреме.

„Мисля, че имаше моменти и през първата част, когато показахме колко добри сме в притежание на топката, но продължихме да го правим и през второто полувреме, задържахме ги на границата на тяхното наказателно поле и отново си връщахме топката. Но дори и през първата част, може би най-големият ни шанс дойде след около 20 последователни паса, така че видях много добри моменти още в първата част. През второто полувреме мисля, че начинът, по който се защитавахме, беше малко по-добър. Трябваше да коригираме един или два детайла. Постоянно имахме ситуация трима срещу двама, която трябваше да опазим", продължи нидерландецът.

"Може би в крайна сметка съм леко разочарован, че не спечелихме, но това беше добро представяне. Казвал съм 150 пъти, че срещу определени стилове на игра сме много добър отбор, а срещу други изпитваме затруднения. Може би това се видя и днес, въпреки че хората сега са позитивно настроени, че задържахме топката толкова дълго, но дори и срещу ниския блок на Арсенал се мъчехме да създадем положения. Така че това е нещо, което бихме искали да подобрим. Това е една от причините да изоставаме толкова много точки след тях“, каза още специалистът.

Накрая той коментира и ситуацията, при която Габриел Мартинели избута извън терена контузения Конър Брадли.

„Страхувам се от най-лошото за Конър Брадли.

Мисля, че ако наш играч легне на земята, хората вече трябва да знаят, че 100 от 100 пъти има някакъв проблем с футболиста. Не е приятно да видиш играч да бъде преместван, ако има вероятност да е контузен“, завърши Слот.