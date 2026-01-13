Новини
Новият мениджър на Челси призна, че да е като Микел Артета в Арсенал

13 Януари, 2026 16:15

Любопитното е, че Росиниър подписа договор за 6,5 години миналата седмица, след като замени Енцо Мареска, който беше уволнен

Новият мениджър на Челси призна, че да е като Микел Артета в Арсенал - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Новият мениджър на Челси Лиъм Росиниър призна, че би искал да последва примера на Микел Артета в Арсенал, като остане на "Стамфорд Бридж" повече от 6 години.

Любопитното е, че Росиниър подписа договор за 6,5 години миналата седмица, след като замени Енцо Мареска, който беше уволнен.

Росиниър похвали Арсенал и коментира, че се е подготвял за този мач от момента на назначаването си. Двата отбора се срещат в сряда в първи полуфинал за Карабао Къп.

"Микел е човек, който е свършил невероятна работа, имал е време да изгради отбора така, както иска. Те са много добре организирани. Много добри са по отношение на организацията си във всеки аспект на играта", заяви Росиниър.

"Бих искал да остана тук шест години или повече. Желая да остана тук колкото се може по-дълго", каза още 41-годишният специалист. "Но съм наясно, че за да се случи това, трябва да печелим. Толкова е просто", завърши той.


  • 1 Новичок

    3 0 Отговор
    "Афторе" какво е това заглавие !@? Божинов ли ви ги пише бре.Пфу...

    16:35 13.01.2026

