Германската стена спря устрема на Марица в Шампионската лига

Волейболистките на Марица Пловдив се сблъскаха с непреодолима преграда в лицето на германския Палмберг Шверин и отстъпиха с 0:3 (20:25, 21:25, 17:25) в четвъртия кръг на група Е от Шампионската лига. Срещата се проведе в прочутата Палмберг Арена, където домакините демонстрираха защо са непобедими на собствен терен.

От самото начало момичетата на Ахметджан Ершимшек бяха подложени на сериозен натиск от мощния сервис на германките. Палмберг бързо изгради солиден аванс от 12:4, възползвайки се от всяка колеблива топка в посрещането на българския шампион. Въпреки това, маричанки показаха характер и успяха да намалят разликата до 16:19, но домакините не позволиха изненада и затвориха първия гейм с 25:20.

Във втория гейм Марица стартира устремно и поведе с 6:2, но Палмберг бързо навакса и резултатът бе изравнен при 11:11. Двата тима се бореха точка за точка до 21:21, когато германките отново показаха класата си на начален удар и с четири поредни точки сложиха точка на спора – 25:21. *

Въпреки негативния развой, пловдивчанки не се предадоха и поведоха със 7:2 в началото на третата част. За съжаление, домакините бързо заличиха пасива си, а след 14:13 направиха серия от пет безответни точки, водени от отличната Леана Грозер. Това се оказа решаващо и Палмберг затвори мача с 25:17.

Най-резултатна за Марица бе Ива Дудова, която реализира 14 точки, а Борислава Съйкова се отличи с 8 точки, включително 4 впечатляващи блокади. Въпреки поражението, българският шампион запазва третата позиция в групата с 4 точки (1 победа и 3 загуби). Палмберг Шверин и полският Девелопрес Жешув делят лидерството с по 9 точки, докато Льовалоа Пари Сен Клу (Париж) остава на дъното с 2 точки.

Марица ще има възможност да се реваншира пред собствена публика на 27 януари, когато в зала "Колодрума" в Пловдив ще приеме силния състав на Девелопрес Жешув.