Пирин Разлог поднесе сензацията! Изхвърли Левски от Купата на България

Пирин Разлог поднесе сензацията, като елиминира Левски след 3:2 (25:23, 27:29, 13:25, 25:21, 15:11) на четвъртфиналите за Купата на България. Така Пирин отстрани "сините", които спечелиха требъл миналия сезон, а в началото на този взеха и Суперкупата на България, налагайки се над Локомотив Авиа с Матей Казийски в редиците си. Сега вече е ясно, че Купата на България ще има нов носител през тази година.

Тимът на Пирин, който бе без топреализатора си Мариян Наков, започна много вдъхновено първия гейм и поддържаше напрежението, но в крайна сметка тимът на Николай Желязков все пак стигна до 23:21. Последните четири почти в частта бяха за отбора от Разлог, който поведе с 1:0.

Изключително драматичен бе вторият гейм, в който Пирин отново игра на много голяма висота. Отборът имаше два геймбола в края, за да поведе с 2:0, но Левски оцеля, като успяваше да изравни, а след това пропусна два пъти, но успя да направи 1:1 след 29:27.

"Сините" имаха пълна доминация в третата част, в която позволиха на съперника си да отбележи само 13 точки.

Пирин на Благовест Катранджиев обаче не се предаде и поведе в четвъртата част с 20:17. Левски така и не успя да се върне в тази част, като намаляваше разликата, но отстъпи с 21:25.

Тимът от Разлог започна много силно и в тайбрека с 2:0, а след това поведе и с 9:6. "Сините" се върнаха в мача благодарение на серия от сервис на Тодор Скримов, но следващите четири точки отново бяха за Пирин. Тимът от Разлог стигна до четири мачбола при 14:10, пропусна първия, но затвори мача с 15:11.

Пирин чака на полуфинала утре победителя от срещата между ЦСКА и Дея спорт.

"Бяхме безобразни в атака. Играхме на приливи и отливи. Мисля, че чакахме по-скоро Пирин сам да загуби мача, а не ние да си го спечелим. Трябва да отдадем заслуженото и на Пирин за блокадата и играта в защита. Заслужено ни победиха. Очаквахме да спечелим, не стана. Казах, че в тези мачове няма фаворити", коментира Николай Желязков след загубата.

"Това е най-добрият ни мач през този сезон, иначе имаме и други. Пожелахме си са играем освободено и така стана. Липсваше ни Мариян Наков, но Теодор Каменов си изпълни страхотно задачите", каза треньорът на Пирин Благовест Катранджиев.