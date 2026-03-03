Астън Вила с интерес към Николас Джаксън

Астън Вила се готви да направи сериозна крачка на трансферния пазар това лято, като насочи вниманието си към сенегалския нападател Николас Джаксън. Според информация на реномирания журналист Екрем Конур, бирмингамският клуб планира да започне преговори с Челси за подписа на талантливия футболист.

В момента Джаксън носи екипа на Байерн Мюнхен под наем, но германският гранд не възнамерява да активира опцията за постоянен трансфер. Това означава, че след края на сезона 22-годишният нападател ще се завърне на "Стамфорд Бридж", където обаче бъдещето му изглежда повече от несигурно.

Наставникът Лиъм Росиниър не разчита на него, а "сините" са склонни да се разделят с играча при добра оферта. Астън Вила вижда в лицето на Джаксън идеалното попълнение за атаката си и е готова да се възползва от ситуацията. Очаква се клубът от Висшата лига да отправи конкретно предложение към Челси в близките седмици.

Лондончани привлякоха Николас Джаксън от Виляреал през лятото на 2023 година, но нападателят така и не успя да се наложи като титуляр в състава.