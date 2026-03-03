Новини
Спорт »
Световен футбол »
Астън Вила с интерес към Николас Джаксън

Астън Вила с интерес към Николас Джаксън

3 Март, 2026 16:32 523 0

  • астън вила -
  • трансферния пазар-
  • николас джаксън-
  • байерн мюнхен-
  • челси

Бирмингамци подготвят оферта за нападателя на Челси

Астън Вила с интерес към Николас Джаксън - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Астън Вила се готви да направи сериозна крачка на трансферния пазар това лято, като насочи вниманието си към сенегалския нападател Николас Джаксън. Според информация на реномирания журналист Екрем Конур, бирмингамският клуб планира да започне преговори с Челси за подписа на талантливия футболист.

В момента Джаксън носи екипа на Байерн Мюнхен под наем, но германският гранд не възнамерява да активира опцията за постоянен трансфер. Това означава, че след края на сезона 22-годишният нападател ще се завърне на "Стамфорд Бридж", където обаче бъдещето му изглежда повече от несигурно.

Наставникът Лиъм Росиниър не разчита на него, а "сините" са склонни да се разделят с играча при добра оферта. Астън Вила вижда в лицето на Джаксън идеалното попълнение за атаката си и е готова да се възползва от ситуацията. Очаква се клубът от Висшата лига да отправи конкретно предложение към Челси в близките седмици.

Лондончани привлякоха Николас Джаксън от Виляреал през лятото на 2023 година, но нападателят така и не успя да се наложи като титуляр в състава.


Поставете оценка:
Оценка 2 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове