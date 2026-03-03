Новини
РБ Лайпциг на прага на впечатляващ трансфер

РБ Лайпциг на прага на впечатляващ трансфер

3 Март, 2026 14:34

Роко Райц е следващата голяма цел

РБ Лайпциг на прага на впечатляващ трансфер - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

РБ Лайпциг е на път да осъществи сериозен трансферен удар, като се намира в напреднала фаза на преговори за подписа на талантливия полузащитник на Борусия Мьонхенгладбах – Роко Райц. Според авторитетната германска медия "Sky Germany", "биковете" са твърдо решени да подсилят средната си линия с 23-годишния германец още това лято.

Дискусиите между двата клуба текат с пълна сила, а сумата, която Лайпциг е готов да инвестира за правата на Райц, варира между 25 и 28 милиона евро. Очаква се сделката да бъде финализирана в близките седмици, като самият футболист вече обсъжда личните си условия с бъдещия си клуб.

Ако всичко върви по план, Райц ще подпише дългосрочен договор, който ще го задържи на "Ред Бул Арена" до лятото на 2031 година.

В момента Роко Райц е обвързан с "жребчетата" до 2028 година, като е продукт на тяхната академия и вече има опит от престой под наем в белгийския Сент Трюиден. През настоящия сезон младият халф се отличава с 26 участия във всички турнири и е записал две асистенции, демонстрирайки стабилност и креативност в средата на терена.


