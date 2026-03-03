Новини
Левски остава без Сангаре за два месеца след тежка травма и предстояща операция

3 Март, 2026 15:04 629 0

Карл Фабиен продължава да се възстановява

Левски остава без Сангаре за два месеца след тежка травма и предстояща операция - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Голямо изпитание се изправя пред Левски в решаващата фаза на сезона! Нападателят Мустафа Сангаре ще отсъства от терена поне два месеца, след като получи сериозна травма в коляното, която налага хирургическа намеса. Новината бе потвърдена от старши треньора на "сините" Хулио Веласкес, който разкри детайли за състоянието на ключовия футболист.

По време на последния двубой Сангаре получи неприятен удар, довел до тежка контузия. Медицинските прегледи показаха, че възстановяването ще отнеме около осем седмици, което на практика означава, че нападателят ще пропусне остатъка от сезона.

"Не съм лекар, но информацията, с която разполагам, е, че ще се наложи операция. След подобна интервенция обичайният период за възстановяване е около два месеца", сподели Веласкес.

Сангаре не е единственият, който се бори с травма в лагера на Левски. Карл Фабиен продължава да се възстановява и все още не е готов да се завърне към тренировъчния процес. За сметка на това Рилдо вече тренира наравно със съотборниците си и се очаква скоро да бъде на разположение на треньорския щаб.

Въпреки неприятните новини, Веласкес увери, че останалите играчи са в добро състояние и се подготвят с пълна мотивация за предстоящите мачове.


