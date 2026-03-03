Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Байерн Мюнхен хвърля око на германския национал Кевин Шаде от Брентфорд

3 Март, 2026 16:03 298 0

Цената му в момента е между 50 и 60 милиона евро

Байерн Мюнхен хвърля око на германския национал Кевин Шаде от Брентфорд - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Баварският колос Байерн Мюнхен активно търси свежи попълнения за лятната си селекция, като вниманието на клуба е насочено към изгряващата звезда на германския национален отбор – Кевин Шаде, който в момента защитава цветовете на английския Брентфорд. Според авторитетния журналист Флориан Плетенберг, ръководството на Байерн обмисля сериозно възможността да привлече талантливия флангови нападател.

Шаде, родом от Потсдам, има действащ договор с "пчеличките" до 2028 година, а от Брентфорд вече са стартирали преговори за евентуалното му удължаване. Въпреки това, агентите на 22-годишния футболист проучват алтернативни варианти за развитие на кариерата му, като не изключват трансфер в по-голям европейски клуб.

Байерн Мюнхен се стреми да подсили лявото крило на атаката си, търсейки качествена алтернатива на Луис Диас. Въпреки че Шаде е сред приоритетните имена в списъка на баварците, цената му – между 50 и 60 милиона евро – засега се оказва сериозно препятствие пред евентуална сделка.

Припомняме, че Кевин Шаде пристигна в Брентфорд през зимата на 2023 година, след като впечатли с изявите си във Фрайбург. През настоящия сезон младият германец се отчете със 7 попадения и 3 асистенции в 28 срещи във всички турнири – статистика, която не остава незабелязана от европейските грандове.


