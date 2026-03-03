Ситуацията в Близкия изток отложи мача на Иван Иванов

Извънредната ситуация в Близкия изток доведе до неочакван обрат на престижния турнир от сериите „Чалънджър 50“ във Фуджайра, Обединени арабски емирства. Мачът на Иван Иванов, който е носител на титли от „Уимбълдън“ и Откритото първенство на САЩ при младежите, бе отложен поради съображения за сигурност.

По програма Иванов трябваше да се изправи срещу ливанеца Бенджамин Хасан още днес, но всички срещи от днешния ден бяха прекъснати. Причината – серия от експлозии, регистрирани в непосредствена близост до спортния комплекс, което наложи спешна реакция от страна на организаторите и местните власти.

Двубоят между Хаято Мацуока (Япония) и Даниил Остапенков (Беларус) бе спрян по средата на сета, а срещата между Янкъ Ерел (Турция) и Марек Генгел (Чехия) бе прекъсната само след два изиграни гейма.

Властите в ОАЕ и ръководството на турнира поставиха на първо място сигурността на състезателите, екипите и зрителите, като към момента не се съобщава кога надпреварата ще бъде подновена.