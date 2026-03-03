Новини
Спартак Варна взе трите точки срещу Монтана с късен гол

3 Март, 2026 15:33 447 0

Домакините играха с човек по-малко от 74-ата минута

Спартак Варна изкова ценна домакинска победа с 1:0 над Монтана в първия двубой от 24-ия кръг на Първа лига.

Въпреки че от 74-ата минута Спартак играеше с десет души заради директен червен картон на Таилсон, варненци демонстрираха характер и воля за успех. През по-голямата част от срещата те доминираха на терена, но вратарят на Монтана Марсио Роза се отличи с впечатляващи спасявания и дълго време държеше гостите в играта.

Драмата се разигра в заключителните минути, когато резервата Георг Стояновски се превърна в герой за домакините. В 90-ата минута той реализира единственото попадение в мача, след като получи прецизен пас от Ангел Грънчов.

Любопитен факт е, че Стояновски е внук на старши треньора на варненци Гьоко Хаджиевски, което придаде още по-голяма емоция на победата.

С този четвърти успех за сезона Спартак Варна се изкачи на 12-о място във временното класиране, като си осигури ценни три точки в битката за оцеляване. За Монтана поражението е 14-о от началото на кампанията и тимът все по-ясно се насочва към изпадане, закотвен на последната 16-а позиция.


